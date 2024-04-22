Emekli maaşlarına zam müjdesi: Beklenen tarih belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı!

Çorum'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiği 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' etkinliğinde konuşan Bakan Işıkhan, emeklileri yakından ilgilendiren konuları kamuoyuyla paylaştı.





Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, emekli maaşlarının zammı memur emeklileri için toplu sözleşmeye göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ise enflasyona göre belirlenecek. Ayrıca, 3600 ek gösterge düzenlemesi bütün memurları kapsayacak şekilde genişletilecek ve esnafların emeklilik için gerekli sigorta prim gün sayısındaki adaletsizlik giderilecek.

Öte yandan, emeklilere yönelik banka promosyonları da gündemde. Kamu bankaları promosyon ödemelerine başladı ve emeklilerin hesaplarına yatırmaya devam ediyor. Bu ödemelerin kamu bankaları haricindeki özel bankalarla da protokol imzalanarak genişletileceği belirtildi.

Başka bir önemli konu ise emekli maaşlarına yapılacak zam. Bakan Işıkhan, Temmuz ayında emekli aylıklarının tekrar masaya yatırılacağını ifade etti.

Bu gelişmeler, emekliler ve emeklilikle ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor. Gözler, emekli maaşlarına ve promosyon ödemelerine yönelik gelecek adımlarda olacak.