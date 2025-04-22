Emekli Öğretmen Bahçesini 'Sanat Galerisine' Dönüştürdü

Adana'da Sanatın Yeni Adresi: Nadire Kuzu'nun Bahçesi

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki emekli el sanatları öğretmeni Nadire Kuzu, evinin bahçesini dünyaca ünlü 'Bremen Mızıkacıları' masalındaki figürlerle donatarak adeta bir sanat galerisi haline getirdi.

Yaratıcılığını Atık Malzemelerle Konuşturdu

3 çocuk annesi Kuzu, Kovid-19 sürecinde atık malzemelerle yaratımlar yapmaya başladı. Ağaç dalı, çam kozalığı, taş ve eski eşya parçalarını kullanarak hayvan figürleri ve masal karakterleri tasarladı.

Evinin bahçesinde sergi alanı oluşturan Kuzu, misafirlerini ağırlayarak sanatını paylaşma imkanı buluyor. Ziyaretçilerin merakla bakındığı bahçede, leylek, aslan, tavus kuşu ve zürafa gibi farklı hayvan figürleri de dikkat çekiyor.

Doğadan İlham Alıyor

Kuzu, doğanın sunduğu güzelliklerden ilham alarak yaratıcılık sürecini sürdürdüğünü şu sözlerle ifade etti: "Dağa, ormana gittiğimde gördüğüm taş ve ağaçlarla 'Ne yapabilirim?' diye düşünüyorum. Onları farklı şekillerde değerlendirip bahçemde sergiliyorum."

Mahalle halkının da ilgi gösterdiği bahçesini paylaşan Kuzu, herkesi çay ve kahve içmeye davet ediyor. Sanat dolu bir atmosferde geçen anlar, sadece bir sanat deneyimi değil, aynı zamanda toplumsal bir buluşma noktası haline geliyor.

Emekli öğretmen Nadire Kuzu'nun bahçesi, hem sanatı kutlamak hem de toplumsal etkileşim sağlamak açısından önemli bir rol oynuyor. Kozan'da yaşayanlar için keyifli bir ziyaret yeri haline gelen bu alan, sanatseverler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

Adana'da yaşayan emekli el sanatları öğretmeni Nadire Kuzu, ağaç dalı, taş ve eski eşya parçalarını kullanarak tasarladığı objeleri müstakil evinin bahçesinde sergiliyor.

Adana'da yaşayan emekli el sanatları öğretmeni Nadire Kuzu, ağaç dalı, taş ve eski eşya parçalarını kullanarak tasarladığı objeleri müstakil evinin bahçesinde sergiliyor.