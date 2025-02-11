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Emekli Öğretmen Borsa Dolandırıcılığında Mağdur Oldu: 600 Bin Lira Yatırdı

Ankara'da emekli öğretmen, 'yüksek kazanç' vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. 600 bin lira yatıran H.Z, dolandırıldığını anladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:11
Emekli Öğretmen Borsa Dolandırıcılığında Mağdur Oldu: 600 Bin Lira Yatırdı

Emekli bir öğretmen, borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 600 bin lira gönderdiği sözde yatırım şirketinin hesabının dondurulması sonucu mağduriyetini fark eden öğretmen H.Z., araştırmalarının ardından dolandırıldığını anladı.

Olayın Gelişimi

İlk olarak sosyal medya üzerinden gördüğü "100 yılın karı" projesi ilanıyla yüksek karlı borsa yatırımı yapmaya karar veren H.Z., Instagram'da rastladığı paylaşımın ardından şirketin hesabını takibe aldı. Daha sonra mesaj aracılığıyla yatırım yapma yolunda ilk adımı atan H.Z., kendisini uluslararası bir yatırım şirketinin danışmanı olarak tanıtan kişiyle iletişime geçti.

Yatırım danışmanının yönlendirmeleriyle bir WhatsApp grubuna katılan H.Z, borsa eğitimi aldıktan sonra, internet linki aracılığıyla sisteme kaydolması için teşvik edildi. Başlangıçta düşük bir miktar yatıran H.Z., daha sonra daha büyük bir yatırım yapması gerektiğini öğrenince 600 bin lira gönderdi.

Paranın Kaybolması ve Suç Duyurusu

İlk başta yatırılan miktardan bir miktar kar elde eden H.Z, ''100 yılın karı'' projesinin getirilerini çekmek istediğinde hesapta 4 milyon 300 bin lira olduğunu gördü. Ancak sistemin çalışmaması üzerine danışmanına ulaşmaya çalıştı. Telefonda kendisine 100 bin lira sigorta ücreti yatırması gerektiği söylenince H.Z, dolandırıldığını anladı.

H.Z., anlattığı dolandırıcılığın ardından savcılığa verdiği ifadede, "MFS yatırım şirketi borsa grubuna katılarak para yatırdım. Proje tamamlandığında hesabımda 4 milyon 300 bin olmasına rağmen paramı çekmeme engel oldular. Tehditvari ifadelerle parayı ödememek için her türlü yola başvurdular. Dilekçemde adı geçen şahıslardan şikayetçiyim." şeklinde ifadelerde bulundu.

Olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi.

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