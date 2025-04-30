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Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

2025 Kurban Bayramı'nda emekliler 4.000 TL ikramiye alacak. Ödemelerin tarihi açıklandı, emekliler gözlerini hesaplarına çevirdi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:24
Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Emeklilere Müjdeli Bayram İkramiyesi

Milyonlarca emekli ve hak sahibinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri ile ilgili müjdeli haber nihayet geldi. 2025 yılı Kurban Bayramı'nda emeklilere 4.000 TL ikramiye ödeneceği doğrulandı.

Bayram İkramiyesi Miktarı ve Kapsamı

Ramazan Bayramı öncesinde yapılan açıklamada, bayram ikramiye miktarının 4.000 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti. Şimdi, emeklilerin gözleri ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrilmiş durumda.4

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sınırları altında bulunan 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki tüm emekliler, bu ikramiyeye hak kazanıyor. Aynı zamanda, vefat eden sigortalıların hak sahibi yakınları da (ölüm aylığı alanlar) bu kapsama dahil edilmektedir.

Dul ve Yetimlere Yapılacak İkramiye

Yeni düzenlemeye göre, ölüm aylığı alan hak sahipleri de zamlı ikramiyeden faydalanacak. Ancak alacakları ikramiye, ölüm aylığının oranına göre değişiklik göstermektedir:

  • Yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlar: 3.000 TL
  • Yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlar: 2.000 TL
  • Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alanlar: 1.000 TL

Ödeme Tarihleri Belli Oldu

Emeklilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ikramiyelerin ne zaman hesaplarına yatırılacağı. 2025 yılı Kurban Bayramı'nın 6 Haziran Cuma günü başlayacak olmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ödemeleri bayramdan hemen önce tamamlaması bekleniyor. Şu an elde edilen bilgilere göre, ikramiye ödemelerinin 2 Haziran ile 5 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanmakta.

Emekli vatandaşlar, ikramiye ödemelerinin, genellikle tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenecek takvim çerçevesinde aşamalı olarak yapılacağını göz önünde bulundurmalıdırlar.

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