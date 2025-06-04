Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Bayram döneminde emeklilerin cebini biraz olsun rahatlatan destekler artıyor. Kamu bankalarından sağlanan yardımlar ile emekliler, 4.000 TL emekli ikramiyesini almanın yanı sıra birçok kampanyadan da faydalanabiliyor.

Ziraat Bankası'nın Bayram Kampanyası

Özellikle Ziraat Bankası tarafından başlatılan bayram alışverişi desteği dikkat çekiyor. Banka, 10 Haziran’a kadar geçerli olacak bir kampanya sunarak toplamda 2.500 TL kazanç imkanı sağlıyor.

Kampanya Detayları

"Kurban Bayramı'na Özel 2.500 TL Bankkart Lira" kampanyası, 30 Mayıs - 10 Haziran 2025 tarihleri arasında, Bankkart sahiplerine sunulacaktır. Bu kampanya ile market, giyim, ayakkabı, aksesuar, kafe ve restoran harcamalarına kadar toplamda 2.500 TL değerinde Bankkart Lira kazanma fırsatı elde edilecektir.

Büyük İndirimler

Kampanya kapsamında, Bankkart’ın bireysel kredi kartı özelliği kullanılarak, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde yapılacak her 2.500 TL ve üzeri alışveriş için anında 250 TL Bankkart Lira hediye edilecektir. Kampanya süresince kazanılabilecek maksimum Bankkart Lira tutarı ise 2.500 TL olarak belirlenmiştir.

Kampanyaya Katılmak İçin Kayıt Gerekiyor

Kampanyaya dahil olmak isteyen Bankkart sahipleri, alışveriş yapmadan önce Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Alternatif olarak, cep telefonlarından BK2500 yazarak 4757'ye SMS göndermek de kayıt işlemi için yeterlidir.

Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liralar için yapılan işlemlerin, mutlaka Bankkart'ın kredi kartı özelliği kullanılarak, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS cihazlarından gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, aynı gün içerisinde aynı işyerinden yapılan birden fazla işlemden yalnızca ilk alışveriş kampanya kapsamında değerlendirilecektir.