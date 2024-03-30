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Emeklilere trenlerde yüzde 10 indirim müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilere yüzde 10 indirimli seyahat uygulaması başlatıyor. İndirim, 30 Mart 2024 Cuma günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 00:30
Emeklilere trenlerde yüzde 10 indirim müjdesi!

2024 Emekliler Yılı kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait trenlerde emeklilere yönelik yüzde 10 indirimli seyahat uygulaması bu gece yarısından itibaren başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu uygulamayla ilgili olarak müjdeyi verdi. Emeklilerin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Bayram tatili ve okullardaki ara tatili kapsayan 5-15 Nisan tarihleri arasında ek Yüksek Hızlı Tren seferleri ve diğer trenlerde kapasite artışına gidildiğini de vurguladı.

Ayrıca, yüksek hızlı tren hatlarında başlayacak olan ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlanacağını duyurdu. Bu kapsamda Ankara-İstanbul hattında günlük karşılıklı sefer sayısının 13'ten 14'e, Konya-İstanbul hattında ise 4'ten 5'e yükseleceği ifade edildi. Ayrıca, Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günlerine ek olarak Cumartesi günleri için de sefer düzenleneceği belirtildi. Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferlerin tatil dönemi sonrasında da devam edeceği bildirildi.

Yüzde 10 indirimden faydalanmak isteyen emeklilerin herhangi bir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağı ifade edildi. Bu indirim uygulamasının yıl boyunca geçerli olacağı ve e-devlet üzerinden veya bir resmi kurumdan alınacak emeklilik belgesiyle herhangi bir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

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