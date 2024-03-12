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Emeklilere Yeni Dönem Müjdesi: 7 Alanda Destek ve Ayrıcalıklar Yolda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekliler Yılı" ilanı sonrasında 16 milyon emekliye yönelik geniş kapsamlı destek planları hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:38
Emeklilere Yeni Dönem Müjdesi: 7 Alanda Destek ve Ayrıcalıklar Yolda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan ederek, emeklilere yönelik 7 farklı alanda yeni destek ve ayrıcalıkların yolunu açıyor. Yasa teklifi, yerel seçimlerin ardından Meclis gündemine gelerek, emekliler için maaş artışı ve ücretsiz hizmetleri içeren detaylı bir düzenlemeyi içeriyor.

emekli

Su Faturalarında İndirim ve Toplu Taşıma Ücretsiz!

Yapılacak protokoller kapsamında, emekliler için su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir dizi düzenleme planlanıyor.

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