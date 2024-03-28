Emeklilik biletini kapan yaşadı! SGK uzmanı şakkadanak emekli eden sırrı verdi

SGK UZMANLARINDAN EMEKLİLİK İÇİN DETAYLAR….

Çalışma hayatında uzun süre çalışan bir çok kişinin hayali emekli olduğudur. Emeklilikte de herkesin yüksek prim ödeme ya da istihdam ile ilgili avantajları olmayabiliyor. Böyle durumlarda da kısmi emeklilik, çalışanlar için önemli bir alternatif oluyor.peki kısmi emeklilik nedir? Burada tam emekliliğe erişmek için gerekli olan yüksek prim günü biriktirme zorunluluğu bulunmuyor ve daha a prim ile emeklilik sağlanıyor. İşte emeklilik ile ilgili olarak merak edilen o detaylar....





Emeklilik alanında yapılan reformlardan biri de kısmi emeklilik başlığında atıldı. Buna gör e Kısmi emeklilik, belli bir prim günü sayısını dolduran sigortalılara, tam emeklilik şartlarını beklemeksizin emekli olma imkanı tanıyor. İşte uzmanından detaylar….

10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

10 yıl prim ödeyen sigortalılar kısmi emeklilikten faydalanabiliyor. Ancak bunun için de sigortalılardan bazı şartları taşıması bekleniyor.İlk olarak, sigorta giriş tarihinin 8 Eylül 1999 veya öncesinde olması gerekmektedir.

Sigortalının SSK'lı olması şartı da en önemli kriterler arasındadır.

Ayrıca, 3600 prim gününü (yaklaşık 10 yıl), 15 yıl sigortalılık süresini doldurmuş ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Emekli aylığı, bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanır. Bu şartlar tamamlandığında, emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkabilir.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMA İİMKANI

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için ise prim gün şartı 4500'e, yani yaklaşık 12.5 yıl prime tekabül ediyor. Bu durumda, sigortalının 25 yıldan beri sigortalı olması ve kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor.

SİGORTA BAŞLANGICI DA ÖNEMLİ

Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar, 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü tamamladıklarında, yaş koşulunu yerine getirerek emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Buna göre de kadın çalışanların 50, erkek çalışanların ise 55 yaşında emekli aylığına hak kazandıkları görülmektedir.

YAŞ KOŞULU ŞARTI

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan sigortalılar 15 yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeme ile yaş koşulunu yerine getirmek durumunda. Bu şekilde emeklilikten yararlanabiliyorlar. Yaş şartı, bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirlenir ve kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı sağlar.