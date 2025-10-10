Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Askerlik ve doğum borçlanması yapan sigortalıların, ödedikleri tutarın bir kısmını 30 bin TL'yi aşan rakamlarla vergi iadesi olarak geri alma imkânı bulunduğu ortaya çıktı. Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emeklinin ilgisini çekecek bu fırsat, basit bir başvuru ve 5 yıllık zaman aşımı kuralına dikkat edilmesiyle hayata geçirilebiliyor.

Emekliye Hizmet Borçlanması Sistemi

Emeklilik için prim günü eksiği bulunan vatandaşların sık başvurduğu yöntemlerden biri hizmet borçlanmasıdır. Bu sistem, sigortalıların belirli süreleri para ödeyerek prim günlerine ekletmesine olanak tanır. Özellikle kadın çalışanlar için her bir çocuk başına iki yıla kadar (720 gün), erkek çalışanlar için ise askerlikte geçen sürenin 18 aya kadar (540 gün) olan kısmı için borçlanma hakkı bulunmaktadır.

Örneğin, emekliliğine sadece 3 ay kalmış bir erkek çalışan, 18 aylık askerlik süresinin tamamını değil, yalnızca 3 aylık kısmını ödeyerek prim eksiğini kapatabilir.

Ödediğiniz Para Cebinize Geri Dönebilir

Uzmanlar, hizmet borçlanmasının en az bilinen avantajının vergisel yönü olduğunu vurguluyor. SGK'ya yapılan askerlik veya doğum borçlanması ödemeleri, gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir. Borçlanma ödemesine ilişkin resmi dekont veya belge işyerinin muhasebe veya insan kaynakları departmanına teslim edildiğinde, o aydan itibaren ödemenin tamamı vergiye esas kazançtan indirilir.

Bu sayede çalışanın ödemesi gereken gelir vergisi azalır ve net maaşı dolaylı olarak artar; borçlanma için ödenen paranın önemli bir kısmı, vergi dilimine göre çalışana geri dönmüş olur.

Vergi İadesi Ne Kadar Olur? Örnek Hesaplamalar

Vergi iadesi tutarı, ödenen borçlanma tutarına ve çalışanın gelir vergisi dilimine göre değişir. 2025 yılı rakamları üzerinden yapılan hesaplamalara göre:

• 18 aylık askerlik borçlanması için 149.791 TL ödeyen ve %20 vergi diliminde bulunan bir sigortalı, bu ödemenin yaklaşık 29.958 TL tutarında vergi avantajı sağlayabilecektir.

• İki yıllık (720 gün) doğum borçlanması için 199.722 TL ödeme yapan bir kadın çalışan, yine %20 vergi dilimindeyse, en az 39.844 TL tutarında vergi iadesi alabilir.

Vergi dilimi yükseldikçe iade tutarı da aynı oranda artar.

5 Yıllık Süreyi Sakın Kaçırmayın

Bu haktan sadece yeni borçlanma yapacaklar yararlanmaz. Son 5 yıl içinde borçlanma ödemesi yapıp bunu işverene bildirerek vergi matrahından düşürmemiş olanlar, geriye dönük olarak bu haklarını talep edebilirler. Dolayısıyla geçmiş ödemeler için zaman aşımı sınırına dikkat edilmelidir.

Kimler Bu Fırsattan Yararlanabilir?

Bu vergi avantajından yararlanmak için gerekli koşullar şunlardır:

• Borçlanma ödemesinin yapıldığı ve vergi indirimi talebinin iletildiği tarihte kişinin aktif olarak sigortalı bir işte çalışıyor olması.

• Gelir vergisine tabi bir maaş gelirine sahip olunması.

• SGK'ya yapılan ödemeye ilişkin resmi belgenin işverene ibraz edilmesi.

Önemli bir not: Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP)'ne tabi olarak çalışmaya devam eden sigortalılar da bu uygulamadan faydalanabilir.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin, makbuz ve belgeleri eksiksiz şekilde işverene sunmaları ve geriye dönük haklar için 5 yıllık süreyi göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.