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Emeklilik için beklemenize gerek yok! Bu şart varsa 45 yaşla emeklilik kapıya dayandı!

1997, 1999 ve 2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk defa kaydolan vatandaşlar için erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Belirli şartları karşılayanlar, 45, 48, 51 yaşında emekli olabilecek.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:32
Emeklilik için beklemenize gerek yok! Bu şart varsa 45 yaşla emeklilik kapıya dayandı!

Son yıllarda emeklilik süreci, erken emeklilik hedefi kuran milyonlarca vatandaş için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk kayıtlarını 1997, 1999 ve 2008 yıllarında yapanlar için özel bir erken emeklilik fırsatı sunuluyor. Bu yılara ait SGK başlangıcı olan vatandaşlar, belirli şartları karşılamaları durumunda 45, 48 ve 51 yaşlarında emekli olabilecekler.

Türkiye genelinde çalışanların birçoğu için emeklilik, düzenli bir gelire kavuşmanın hayalini simgeliyor. Bu bağlamda erken emeklilik isteyenler için sevindirici bir haber olarak karşımıza çıkan bu fırsat, belirli yaş ve prim ödeme sürelerini göz önüne alarak öne çıkan bir alternatif sunuyor. Türkiye'de geçerli yasalar, bazı avantajlarla daha erken emekli olabilme şansını beraberinde getiriyor. İşte, erken emekliliğin kapılarını aralayan bazı stratejiler:

meclis

Birinci strateji olarak çocuklar avantajını görmekteyiz. Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip olabilirler. Örneğin, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanmak mümkün. Bu durumda, 3 çocuğu olan bir anne, 6 yıl erken emekli olabilir.

İkinci strateji olarak askerlik sürelerini öne çekmek önemli bir alternatiftir. Erkeklerde askerlik süreleri, yaşın geriye çekilmesi ve prim kazanma imkanı sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik borçlanması, sigorta giriş tarihini geriye çeker ve en az 1 yıl önce emeklilik imkanı tanır.

Üçüncü strateji olarak 10 yıl prim yeterliliği gösterilmektedir. Kısmi emeklilik veya 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar, daha fazla çalışmadan emekli olabilirler. Ancak bu avantaj, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılara uygundur. Sonrası için prim 4500’e, yıl şartı ise 25’e çıkar.

Diğer stratejiler arasında yüzde 60 rapor şartını taşıyanların malulen emekli olma imkanı, vergi indirimi alan engellilerin erken emeklilik süreçleri, ağır işlerde çalışanların özel durumları ve muhtaç derecede engelli çocuğu olan annelerin avantajları yer almaktadır. Bu stratejileri kullanarak çalışanlar, emeklilik planlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilirler. Erken emeklilik hedefi kuran vatandaşlar için sunulan bu alternatifler, emeklilik süreçlerini daha planlı ve avantajlı hale getirmek adına önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

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