Emeklilik yılı beklemeye son! O şarta uyanlar 9000 yerine 7200 gün prime tabi olacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) toplum hayatında önemli bir rol oynayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. En önemli gündem maddeleri ev kadınlarının ve esnafın emeklilik koşullarının değiştirilmesidir.

Bu reformun ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.

1.Ev Hanımlarına Özel Sosyal Güvence ve Erken Emeklilik İmkanı

Aileyi koruma paketi kapsamında, çalışma hayatına katılamayan veya emeklilik için primi yetersiz olan ev hanımları için önemli gelişmeler geliyor. Bu program kapsamında, kadınların prim ödemelerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanmakta ve emeklilik hakkı verilmektedir.

Kadınlar için prim ödeme gün sayısı 5.400'dür. Geçmişte çalışmış ve prim ödemiş olan kadınlar avantajlı olacaktır. Ayrıca annelere yıpranma payı kapsamında indirimli prim ve yaş indirimi gibi ek destekler sağlanacaktır.





2. Bağ-Kur'lu Esnaf İçin Beş Yıllık Erken Emeklilik Fırsatı:

Bağ-Kur emeklilik koşulları, 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadınlar için 7.200 gün, erkekler için 9.000 gün iken, hem erkekler hem de kadınlar için 9.000 güne çıkarılmıştır. Yeni düzenlemeler kapsamında bu günler yeniden 7.200 güne indirilecektir.





Bu değişiklik, özellikle küçük tüccarlar için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Kuaförler, terziler, bakkallar ve berberler gibi meslek erbapları için emeklilikte gereken ilave gün sayısı 7.200 gün olarak uygulanmaktadır.





3.EYT'den Yararlanan Esnaflara Da Fayda Sağlamaktadır:

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) hakkına sahip olan küçük esnaf, 9.000 prim gününü değil ama yaş şartını sağlaması halinde 7.200 prim günüyle emekli olabilecek.

Bu da esnaf için beş yıllık prim ödeme yükünün ortadan kalkması, zaman ve para tasarrufu anlamına gelmektedir.





4. Devlet Desteği̇ ve Hesaplama

Aylık ödeme 2024 yılında 6.400,64 TL olacaktır. Bu tutarın 2.133,55 TL'si Devlet tarafından ödenecektir. Dolayısıyla Devletin yıllık desteği 25.602,56 TL'dir.

5. Yaş İndi̇ri̇mi̇ ve Yıpranma Payı

Ev hanımları ve anneler için prim gün sayısının ödenen prim gün sayısına ekleneceği bir indirim ve yaş indirimi uygulaması getirilmiştir. Örneğin dört yıl prim ödemiş bir anne beş yıl prim ödemiş sayılmaktadır.





6. Muhtemel Genişletilmiş Kapsam

Bu hükmün ilk aşamada basitleştirilmiş usulde vergilendirilen tüccarlara uygulanacağı, ancak ileride tüm Bağ-Kur üyelerini kapsayabileceği belirtilmiştir.

Bu reform, özellikle ev kadınları ve küçük tüccarlara önemli imkanlar ve sosyal güvenlik fırsatları sunmaktadır. Emeklilikte yaşanan eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı ve daha fazla kişinin sosyal güvenlik haklarından yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu reformun uygulanmasının çalışma hayatında önemli değişiklikler getirmesi beklenmektedir.