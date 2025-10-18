Emeklilikte Ceviz Üretimi: Demirci'de Hüseyin Sönmez'in 10 Dönümlük Başarısı

Köye dönüş ve üretime başlangıç

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Hüseyin Sönmez, memuriyet hayatına 1974'te başlayıp emekli olduktan sonra doğduğu mahalleye geri döndü ve 10 dönümlük tarlasına ceviz dikti. 76 yaşındaki Sönmez, yaklaşık 12 yıl önce diktiği fidanlardan 4 yıl önce ürün almaya başladığını belirtiyor.

Demirci'de ceviz üretimi

Demirci'de kiraz, badem ve kestane üretiminin yanında son yıllarda kapama bahçe modeliyle ceviz yetiştiriciliği de öne çıktı. İlçe merkeziyle Akdere, Mahmutlar, Çanakçı, Söğütçük ve Küpeler gibi yaklaşık 25 kırsal mahallede, toplam 13 bin 400 dekar alanda yılda yaklaşık 500 ton ceviz üretiliyor.

Hasat, kurutma ve pazarlama

Sönmez, hasat sürecini şu sözlerle aktarıyor: "Ekim ayı ortasında cevizlerimiz hasada geliyor. Ağaç silkeleme makinesiyle, altına serilen örtüler üzerine döküyoruz. Kabuğundan ayrılan cevizleri daha sonra güneşte kurutuyoruz."

Ürettiği cevizleri perakende olarak İzmir başta olmak üzere birçok ile gönderdiğini söyleyen Sönmez, bakım ve zirai mücadelede kendi yöntemlerini kullandığını ifade etti. "Mazı kadar olduğu zaman iç kurdu ilacı atıyorum. Ağacın dibine kendi imkanlarımızla ısırgan otu karışımıyla hazırladığım potasyumu veriyorum," diyerek uyguladığı yöntemleri anlattı.

Emeklilikte üretimin getirileri ve gençlere tavsiyesi

Evli ve 3 çocuk babası olan Sönmez, emeklilik sonrası üretime yönelmenin hem moral hem gelir sağladığını vurguluyor. "Cevizin bakımı zahmetli ama insan kendi emeğinin karşılığını görünce mutlu oluyor. Yaz aylarında eşimle birlikte köyümüze gelip bahçemizde çalışıyoruz," diyen Sönmez, gençlere ise "Hep tüketici olmayalım, üretici de olalım" şeklinde nasihat veriyor.

"Allah'a şükür, 3-4 yıldır emeğimizin ekmeğini yiyoruz. Masrafımız oluyor ama bunlar bizim evladımız gibi. Geldiğimiz yer burası, buradan çıkmak istemiyoruz."

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Hüseyin Sönmez, emekli olduktan sonra köyüne dönerek kurduğu bahçesinde ceviz üretimine başladı.