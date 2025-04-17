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Emine Erdoğan, BM Çocuklara Yönelik Şiddet Temsilcisi ile Görüştü

Emine Erdoğan, BM Çocuklara Yönelik Şiddet Temsilcisi ile çocuk hakları ve koruyucu aile sistemini tartıştı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:58
Emine Erdoğan, BM Çocuklara Yönelik Şiddet Temsilcisi ile Görüştü

Emine Erdoğan ve BM Temsilcileri Çocuk Hakları İçin Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde yapıldı. Burada, M'jid, Emine Erdoğan'ın katkılarıyla yürütülen ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli’nin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen “Gönül Elçileri” projesini dünya için bir örnek olarak değerlendirdi.

Çocukların Korunmasında Öncü Liderlik

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de Emine Erdoğan’ın Türkiye’de ve uluslararası alanda yakaladığı liderlik gücünü vurguladı. Çocukların korunmasının önemine dikkat çeken Marchi, bu tür projelerin, sağlık ve güvenlik içinde büyüyen çocuklar için hayati olduğunu belirtti.

Görüşmede, çocuk koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve yürütülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, işbirliği imkanları değerlendirildi. Görüşmeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Sosyal Medyada Mesaj Verdi

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından önemli mesajlar paylaştı. Erdoğan, “Çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesine dair uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi” konularının ele alındığını ifade ederek, çocukların güvenli bir aile ortamında büyütülmesinin her ülkede sağlanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki trajedi ve çocukların korunması için atılabilecek somut adımlar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Emine Erdoğan, “Çocukların sesi olmak, onların huzurlu ve umut dolu bir geleceğe ulaşmasını sağlamak hepimizin ortak görevi” diyerek, dayanışmanın önemine dikkat çekti.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri...

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri...

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi.

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