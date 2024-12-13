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Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısını Değerlendirdi

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu toplantısında küresel liderlik ve 2025 hedeflerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:03
Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısını Değerlendirdi

Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Toplantısı Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlık ettiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun İstanbul'da gerçekleştirilen üçüncü resmi toplantısına dair önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, dünyayı kuşatan sıfır atık hareketinin bir yaşam felsefesi olarak nasıl yön verebileceği üzerinde duruldu.

Küresel Liderlik ve 2025 Hedefleri

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının üyelerin yüz yüze ve çevrim içi katılımlarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Önceki toplantılarda ele alınan başlıkların derinlemesine değerlendirildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bu hareketin, gidişatı tersine çeviren güçlü bir yol haritası sunduğu gerçeğini daha geniş kitlelere ulaştırmanın sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, toplantıda dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki çabaların ortak bir vizyonla buluşturulmasının önemine vurgu yaparak, "Bu vizyon doğrultusunda belirlediğimiz 2025 hedeflerimize ulaşmak için atılacak somut ve etkili adımları tartıştık." ifadesinde bulundu. Kurul üyelerinin değerli katkılarının önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Daha adil bir dünya için yaktığımız bu meşalenin ışığının her yere ulaşmasını temenni ediyorum." dedi.

Son olarak, Erdoğan, paylaşımında ''Dünya Ortak Evimiz'' etiketi ile bu konunun önemini pekiştirdi.

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