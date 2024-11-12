Emine Erdoğan COP29'da Antonio Guterres ile Görüştü

Emine Erdoğan'dan COP29'da Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Guterres ile COP29 sırasında Bakü'de bir araya geldiklerini duyurdu. Görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel iklim hedeflerine ulaşma yolunda fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Görüşme hakkında daha fazla bilgi veren Emine Erdoğan, "Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğum Sayın Genel Sekreter'e, bu kritik süreçte gösterdiği liderlik ve yapıcı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum," ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.