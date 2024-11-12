DOLAR
34,36 -0,17%
EURO
36,48 0,27%
ALTIN
2.871,82 0,82%
BITCOIN
3.018.023,7 -1,07%

Emine Erdoğan COP29'da Antonio Guterres ile Görüştü

Emine Erdoğan, COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile iklim hedefleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 20:09
Emine Erdoğan COP29'da Antonio Guterres ile Görüştü

Emine Erdoğan'dan COP29'da Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Guterres ile COP29 sırasında Bakü'de bir araya geldiklerini duyurdu. Görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel iklim hedeflerine ulaşma yolunda fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Görüşme hakkında daha fazla bilgi veren Emine Erdoğan, "Başkanlığını yürüttüğüm BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğum Sayın Genel Sekreter'e, bu kritik süreçte gösterdiği liderlik ve yapıcı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum," ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Yoğun Tartışmalara Sahne Oldu
2
Antalya Havalimanı Ekim'de 4.7 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
3
İsrail Ordusundan Lübnan'a 106 Hava Saldırısı
4
Samsun'da Yeni Jandarma Karakolu Açıldı: Orgeneral Çardakcı'nın Katılımıyla Tören Gerçekleşti
5
İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı
6
Türkiye-İran Konsolosluk İstişareleri Ankara'da Gerçekleşti
7
İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Saldırılarda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak