Emine Erdoğan'dan 2025 'Aile Yılı' Vurgusu

Emine Erdoğan, 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesini aile değerlerini korumak adına önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:49
Emine Erdoğan'dan 2025 'Aile Yılı' Vurgusu

Emine Erdoğan'dan "Aile Yılı" Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin, aile değerlerini koruma ve yüceltme adına son derece kıymetli bir adım olduğunu aktardı.

Aile, Sevginin ve Huzurun Temeli

Emine Erdoğan, Aile Yılı hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aile, sevginin ve huzurun temeli, bireyin özü, toplumun harcıdır. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır. Aile Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum."

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