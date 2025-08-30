DOLAR
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri Paylaşımı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri paylaşımında, zafer ruhunun ilelebet yaşayacağını ve birlik vurgusunu öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:21
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programına ilişkin paylaşım yaptı.

NSosyal hesabından paylaştığı mesajda Emine Erdoğan, "Milletin Evi'nde, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri' ile büyük bir coşku ve gururla kutladık. Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak, birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır."

