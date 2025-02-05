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Emine Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne Destek Mesajı

Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi için başarı dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:58
Emine Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne Destek Mesajı

Emine Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu kutlu davaya gönül veren, inançla ve kararlılıkla yol alan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kongrede görev devredenlere emekleri için şükranlarını sunan Emine Erdoğan, yeni yönetimde bayrağı devralan dava arkadaşlarına da başarılar diledi. Paylaşımında, kongreden fotoğraflara da yer verdi.

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