Emine Erdoğan'dan 'Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye' Programına Vurgu

Emine Erdoğan'dan Anlamlı Paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programına dikkat çekti. Şehit, gazi, engelli, koruyucu, depremzede ve evlat nöbetindeki annelerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Merhamet ve Fedakarlık Teması

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Anneliğin sınır tanımayan şefkatiyle bir araya geldik. Merhametin, dirayetin ve fedakarlığın adı olan annelerimizin her biri, insanlık için ilham kaynağıdır. Bu güçlü ve anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Programdan Anılar

Paylaşımında programa dair bazı fotoğraflara da yer veren Erdoğan, 24 Ocak'ta Kadıköy'de düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile çektirdiği bir resmi paylaşarak hatırasını andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katıldı. Emine Erdoğan, burada Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bir otelde düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"na katıldı. Emine Erdoğan, burada Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile fotoğraf çektirdi.