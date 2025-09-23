Emine Erdoğan'dan BM'de Aile Güçlendirme Çağrısı — 'Birlikte Daha İyiye'

Emine Erdoğan'dan BM'de aileyi merkeze alan küresel çağrı

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu marjında düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" yan etkinliğinde konuşan Emine Erdoğan, aile kurumunun güçlendirilmesine dair küresel koordinasyonu sağlamak üzere BM bünyesinde özel bir yapının kurulması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Programa, Mahinur Özdemir Göktaş, Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Peter Szijjarto, Isata Mahoi, Khadija Al-Makhzoumi, Imaan Sulaiman Ibrahim, Tatjana Macura, Maria Zabolotskaya ve Bethany Kozma gibi uluslararası temsilciler katıldı.

Ailenin güncel tehditleri ve dönüşümü

Program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Emine Erdoğan konuşmasında, ailenin insanlığın en kutsal yapı taşı olduğunu belirterek, bugünün küresel tehditlerinin aile kurumunu zayıflattığını ifade etti. "İklim krizi, savaşlar, popüler kültür endüstrisi, cinsiyetsizleştirme gibi küresel tehditler, aile kurumunu derinden sarsıyor" dedi.

Erdoğan, geniş aile yapılarının çekirdek aileye ve artan oranda tek ebeveynli ailelere dönüşmesine dikkat çekti; bu dönüşümün toplumsal sonuçlarına dair endişesini dile getirdi.

Aile odaklı politikalar: Tercih değil zorunluluk

Dijitalleşmenin aile içi ilişkileri dönüştürdüğünü belirten Emine Erdoğan, çocukların günde 6 saatten fazla ekran karşısında kalmasının ideolojik manipülasyon ve istismar riskini artırdığını söyledi. Boşanma oranları, evlenme yaşı ve doğum sayılarındaki olumsuz eğilimlere işaret ederek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Modern hayatın çalışma koşulları, kadınlara anneliği ve aile hayatındaki rollerini destekleyecek alternatifler sunmuyor."

Erdoğan, 1950'de dünya doğurganlık hızının kadın başına yaklaşık 5 doğum iken 2021'de 2,3'e gerilediğini ve 2050'de 2,1'e düşmesinin öngörüldüğünü hatırlattı. Buna bağlı olarak "aile odaklı politikaların güçlendirilmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur" mesajını verdi.

Ailenin toplumsal işlevi ve devlet ile ilişkisi

Konuşmasında, araştırmaların parçalanmış ailelerin yoğun olduğu şehirlerde şiddet içeren suçların arttığını gösterdiğini aktaran Emine Erdoğan, sağlıklı aile ortamlarında büyüyen çocukların topluma duyarlı bireyler olduğunu vurguladı. Ailenin, devletin en önemli paydaşı ve sorunların ilk çözüm merkezi olduğuna dikkat çekti.

"Aile, yalnızca bir çatının altında yaşamak değil; birlikte sevinmek, üzülmek ve direnmek" diyen Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası platformlarda aileyi ön plana çıkarma girişimlerini desteklediğini belirtti ve BM'de aile güçlendirmesini başlı başına bir politika haline getirme çağrısını yineledi: Birleşmiş Milletler bünyesinde, ailenin güçlendirilmesine dair çalışmaları koordine edecek özel bir yapının kurulması hedeflenmelidir.

Savaşlar, krizler ve çocuklar

Emine Erdoğan, modern tarihin en büyük yetim krizinin Gazze'de yaşandığını belirterek, yüzlerce ailenin yok edildiğini; on binlerce çocuğun annesiz, babasız kaldığını söyledi. Sudan, Yemen, Myanmar, Ukrayna ve çatışma bölgelerinde savaş, yoksulluk ve açlıkla mücadele eden çocuklara dikkat çekti. "2024 yılı sonu itibarıyla yerinden edilen çocuk sayısı 50 milyona yaklaştı" tespitini paylaştı.

Bu tabloya karşı umut ve direncin kaynağının yine aile olduğunu söyleyen Erdoğan, "Aileyi koruyabildiğimiz ölçüde, daha adil, daha huzurlu ve daha müreffeh bir dünya inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kapanış ve teşekkür

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, BM Aile Dostları Grubu'na, etkinliğin eş-sunucu ülkelerine ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından etkinlik katılımcıları aile fotoğrafı çektirdi.