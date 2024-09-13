Emine Erdoğan'dan Çatışma Bölgelerindeki Çocuklara Sesleniş

Emine Erdoğan, Kiev'deki 4. Lider Eşleri Zirvesi'nde çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların geleceğine dair kaygılarını dile getirdi. Video mesajında, Ukrayna, Suriye, Gazze gibi yerlerdeki çocukların savaşmak veya ölmek yerine insan onuruna yakışır bir gelecek hakkı olduğunun altını çizdi.

Çocuk Güvenliği Teması

Bu yılki zirvenin ana temasının “çocuk güvenliği” olduğunu vurgulayan Erdoğan, sevgi dolu bir dünya yaratmanın önemine değindi. “Ne acı ki, bugün yaşadığımız dünyada, çocukların yaşam hakkını korumak küresel bir sınav haline gelmiştir.” sözleriyle dikkat çekti.

İnsanlık İçin Bir Uyanış

Emine Erdoğan, Nelson Mandela’nın “Bir toplumun ruhunu yansıtan şey çocuklara davranışıdır” sözünü hatırlatarak, “Dünya çocuklarının mevcut durumuna bakmalıyız” ifadesini kullandı. Çocukların ruhun yansıması olarak değerlendirildiği bu bakış açısıyla, savaş mağduru çocukların yaşadığı durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dayanışma ve Umut

Erdoğan, Ukrayna'daki çocukların yaralarının sarılması gerektiğini ifade ederek, savaşa son verilmesini talep etti. “Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesini yürekten diliyorum” şeklindeki mesajıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Lider Eşleri Zirvesi

Bu zirve, Olena Zelenska tarafından insani sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuş bir platformdur. İlk zirve 2021'de “Yeni Gerçeklikte Yumuşak Güç” temasıyla, ikinci zirve 2022'de “Ukrayna ve Dünya: Birlikte Yeniden İnşa Edeceğimiz Gelecek” temasıyla düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl 4'üncüsü, "çocuk güvenliği" başlığıyla düzenlenen, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl 4'üncüsü, "çocuk güvenliği" başlığıyla düzenlenen, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.