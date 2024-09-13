DOLAR
33,97 -0,28%
EURO
37,7 -0,1%
ALTIN
2.802,13 -0,49%
BITCOIN
1.969.141,09 0,47%

Emine Erdoğan'dan Çatışma Bölgelerindeki Çocuklara Sesleniş

Emine Erdoğan, Kiev'de düzenlenen Lider Eşleri Zirvesi'nde çatışma bölgelerindeki çocukların geleceği için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:57
Emine Erdoğan'dan Çatışma Bölgelerindeki Çocuklara Sesleniş

Emine Erdoğan'dan Çatışma Bölgelerindeki Çocuklara Sesleniş

Emine Erdoğan, Kiev'deki 4. Lider Eşleri Zirvesi'nde çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların geleceğine dair kaygılarını dile getirdi. Video mesajında, Ukrayna, Suriye, Gazze gibi yerlerdeki çocukların savaşmak veya ölmek yerine insan onuruna yakışır bir gelecek hakkı olduğunun altını çizdi.

Çocuk Güvenliği Teması

Bu yılki zirvenin ana temasının “çocuk güvenliği” olduğunu vurgulayan Erdoğan, sevgi dolu bir dünya yaratmanın önemine değindi. “Ne acı ki, bugün yaşadığımız dünyada, çocukların yaşam hakkını korumak küresel bir sınav haline gelmiştir.” sözleriyle dikkat çekti.

İnsanlık İçin Bir Uyanış

Emine Erdoğan, Nelson Mandela’nın “Bir toplumun ruhunu yansıtan şey çocuklara davranışıdır” sözünü hatırlatarak, “Dünya çocuklarının mevcut durumuna bakmalıyız” ifadesini kullandı. Çocukların ruhun yansıması olarak değerlendirildiği bu bakış açısıyla, savaş mağduru çocukların yaşadığı durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dayanışma ve Umut

Erdoğan, Ukrayna'daki çocukların yaralarının sarılması gerektiğini ifade ederek, savaşa son verilmesini talep etti. “Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesini yürekten diliyorum” şeklindeki mesajıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Lider Eşleri Zirvesi

Bu zirve, Olena Zelenska tarafından insani sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuş bir platformdur. İlk zirve 2021'de “Yeni Gerçeklikte Yumuşak Güç” temasıyla, ikinci zirve 2022'de “Ukrayna ve Dünya: Birlikte Yeniden İnşa Edeceğimiz Gelecek” temasıyla düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl 4'üncüsü, "çocuk güvenliği" başlığıyla düzenlenen, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bu yıl 4'üncüsü, "çocuk güvenliği" başlığıyla düzenlenen, Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
2
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
5
Dünya Bankası Karadeniz İçin 6,39 Milyon Dolarlık Hibe Onayladı
6
Emine Erdoğan'dan Çatışma Bölgelerindeki Çocuklara Sesleniş
7
KVKK'dan 108 Milyon Vatandaşın Verileri Hakkında Açıklama

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı