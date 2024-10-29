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Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Emine Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:28
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Emine Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için duyduğu heyecanı aktardı. Bu özel günde, "Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Büyük Türkiye'nin Gücü

Mesajında, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılının kutlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yaşı kutlu olsun," şeklinde belirtti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Emine Erdoğan, ülkenin gücünün ve başarılarının, aynı inanç ve kararlılıkla sürdürülmesi temennisini ifade etti. Ayrıca, birlik ve beraberliğin sürekliliğini diledi. Mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

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