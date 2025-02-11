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Emine Erdoğan'dan Kız Çocuklarına Bilim Mesajı: "Parlayan Yıldızlarımız Olacaksınız"

Emine Erdoğan, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde bilim kadınlarının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:15
Emine Erdoğan'dan Kız Çocuklarına Bilim Mesajı: "Parlayan Yıldızlarımız Olacaksınız"

Emine Erdoğan'dan Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, bilim kadınlarının önemine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilim kadınlarımız, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızları olacak. Adil ve herkese kucak açan bir dünya, onların emeği ve vizyonuyla tesis edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kız Çocuklarının STEM Eğitimi

Emine Erdoğan, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan tüm kadınlara şükranlarını sunarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Uzay çalışmalarının sürat kazandığı, yapay zekanın hayatın her alanında görünür olduğu günümüzde, kız çocuklarımızın eğitimlerinin başından itibaren STEM disiplinlerine yönelmeleri her zamankinden daha büyük önem taşıyor."

Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi

Yerli ve milli teknoloji hamlesinin ivme kazandığına dikkat çeken Erdoğan, kadınların bu süreçteki rolüne vurgu yaparak, "Bayrağı daha da yukarıya taşıyacak olanlar kadınlarımızdır. Ülkemizin kazanımlarında ne kadar büyük bir pay sahibi olduklarını biliyor, onları lider pozisyonlarda görmekten iftihar ediyoruz." dedi.

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