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Emine Erdoğan'dan MÜSİAD Kadın Zirvesi'ne Vurgu

Emine Erdoğan, MÜSİAD Kadın Zirvesi'nde kadınların toplumdaki önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:17
Emine Erdoğan'dan MÜSİAD Kadın Zirvesi'ne Vurgu

Emine Erdoğan'dan MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj Verdi

Emine Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kültürümüzde kadın, tarlayı sürerken de bir çocuğu yetiştirirken de aileyi idame ettirirken de üretendir. Önümüze gelen bir tas çorbada, yemenideki oyada, kilimdeki desende ve arkamızdan okunan her bir duada emeği olan tüm kadınlarımızı yürekten tebrik ediyorum." şeklinde ifadeler kullanarak kadınların toplumdaki yerini vurguladı.

Önemi Vurgulandı

Bu konuşma, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda oynadıkları kritik rolü gözler önüne serdi ve katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

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