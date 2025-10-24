Emine Erdoğan'dan "Siirtlilerle Buluşma" paylaşımı

Emine Erdoğan, "Siirtlilerle Buluşma" programında Siirt'e dair duygularını paylaştı; Siirtlilere ve organizasyona teşekkür etti, programdan fotoğraflar yayımladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:28
Siirt'e vefa ve kutlama mesajı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, katıldığı "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin duygularını sosyal medyada paylaştı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt'in kendisi için yalnızca bir memleket değil, kardeşlik ve vefa demek olduğunu belirtti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aynı gökyüzü altında birleşen, farklılıklarıyla zenginleşen, barış içinde yaşayan büyük ve kadim bir aile demek. Bugün bu ailenin fertleri olan hemşehrilerimizle buluşmaktan mutluluk duydum. Ata toprağıma dair kalbimde ve hafızamda taşıdığım en güzel hatıralar, Siirtli çalışkan kadınlarımızın el emeği ürünleri ile yeniden canlandı. Memleket mirasımızı koruyan her bir Siirtli kardeşimizi gönülden tebrik ediyor, binlerce yıllık medeniyet birikimini ilelebet omuz omuza yaşatmayı diliyorum."

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, özellikle Siirt Vakfı başta olmak üzere organizasyona katkı sağlayanlara şükranlarını iletti ve paylaşımına programdan fotoğraflar ekledi.

