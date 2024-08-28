Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler'e Anma Mesajı

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i Unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Huzur Sokağı" adlı eseriyle tanınan yazar Şule Yüksel Şenler’i vefatının 5. yıl dönümünde andı.

Sosyal Medyada Duygusal Mesaj

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Şenler için şu ifadeleri kullandı:

"Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yad ediyorum."

Vefatının Ardından Anılmaya Devam Ediyor

Emine Erdoğan, paylaşımında Şule Yüksel Şenler’i anlatan bir videoya da yer verdi. Bu duygu dolu anma, Şule Yüksel Şenler’in mirasının ve katkılarının hala nasıl yaşatıldığını gözler önüne seriyor.