Emine Erdoğan'dan Vatikan'da Küresel Adalet Çağrısı

Emine Erdoğan, Vatikan'da Küresel Adalet İçin Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'daki Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık" başlıklı konferansta, 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajının, dünyanın 'geride kalmış' mazlumlarının manifestosu olduğunu belirtti. Erdoğan, bu mesajın büyük bir küresel adalet çağrısı taşıdığını vurguladı.

Önemli Konuklarla Gerçekleştirildi

Konferansa; Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs, Vatikan'dan Kardinal Peter Turkson, Rahibe Helen Alfrod ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos katıldı. Çok taraflılık, çok kutupluluk, BM reformu ve küresel vatandaşlık gibi konuların ele alındığı konferansta Erdoğan, insanlığın tüm renkleri ve sesleriyle güçlü olduğuna inandığını dile getirdi.

İnsanlığın Büyük Ailesi

Erdoğan, insanlığın büyük bir aile olduğunu ifade ederek, "Hepimiz, yeryüzü sofrasının etrafında toplanmış bir insanlık ailesinin mensuplarıyız" dedi. Farklı dil, din ve kültürlerin tek bir mozaik oluşturduğunu belirten Erdoğan, bunun dünyayı daha anlamlı ve yaşanılır kıldığını söyledi.

Yeni Çözümler Gerekiyor

21. yüzyılın ilk çeyreğinde, dünya genelinde 150 milyonu aşkın yetim çocuk ve 3 milyar insanın günde 5.5 dolardan az bir gelirle yaşadığını belirten Erdoğan, insanlık ailesini ayağa kaldıracak yeni çözümlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, tarihsel deneyimiyle dünyaya baktığını ifade eden Erdoğan, "Suriye Savaşı'nın ilk gününden itibaren komşularımıza kapılarımızı açtık" dedi.

Küresel Vatandaşlik ve Çok Kültürlülüğe Dikkat

Emine Erdoğan, dünya genelinde hızla artan kutuplaşma ve İslamofobi için çok kültürlülüğün korunmasının önemine değinerek, küresel vatandaşlık anlayışının yeniden tanımlanması gerektiğini belirtti.

Etiğin ve Dayanışmanın Önemi

Erdoğan, ülkelerin çoklu krizlerle tek başlarına mücadele edemeyeceğini, bu nedenle etik-çok taraflılık ilkesine dayalı işbirliklerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bunu sağlamak için insanlığın bir arada hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İkili Meseleler: İklim Değişikliği ve Teknoloji

Türkiye’nin 2017'de başlattığı Sıfır Atık Projesi'yle insanlığa duyduğumuz sadakati gösterdiğini savunan Erdoğan, dijital çağın getirilerini de ele alarak, teknolojinin insanlığa hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

İnsan Hayatının Kutsallığı

Son olarak, insan hayatı ve onurunun tüm dinlerin ortak kutsalı olduğunu vurgulayan Erdoğan, insanlığın yeni bir rotaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Vatikan'daki bu önemli konuşması büyük ilgi gördü ve etkinlik, aile fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık" başlığıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çok Taraflılık" başlığıyla düzenlenen konferansa katıldı.