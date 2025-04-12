Emine Erdoğan, Eğitimin Gücü İle Barışa Çağrı Yaptı

Emine Erdoğan, ADF'de "Eğitimin Dönüştürücü Gücü Paneli"nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü Paneli"nde önemli bir konuşma yaptı. Konuşmasında, insanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıracak mecali kalmadığını belirten Erdoğan, "İnsanlık, işbirliği alanlarının oluşturulmasını, belirsizliğin giderilmesini ve barışın hakim güç olmasını beklemektedir" dedi.

Antalya'nın Tarihi ve Kültürel Önemi

Emine Erdoğan, panele katılanları tarihin başlangıç noktası olan Antalya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duydu. Antalya'nın eşsiz doğası, köklü tarihinin ve insana verdiği ilhamla, dünyanın en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Katılımcılara "Antalya'mıza hoş geldiniz" diyerek, güzel hatıralarla dönmelerini temennisinde bulundu.

Ekonomik ve İnsani Açıdan Eğitim Vurgusu

Konuşmasında, eğitimin toplumların ve dünyanın kaderini değiştirebilecek bir güç olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Nesillere nitelikli eğitim sunarsanız, dünyanın kaderini değiştirirsiniz" dedi. Eğitim felsefesinin insanın entelektüel ve vicdani yönlerini geliştirdiğini belirterek, "Bu yolculukta bizi ileri taşıyan, hangi donanımlarla yola çıktığımızdır" ifadesini kullandı.

Çevresel Bilincin Önemi

İklim değişikliği ile mücadele eden dünya için çevre bilincinin içselleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Her ne kadar elimizden gelen tüm gayreti ortaya koysak da çevre bilincinin yeteri kadar içselleştirilemediğini maalesef görüyoruz" dedi.

Savaş ve Eğitim Hakkı Üzerine Düşünceler

Konuşmasında savaş bölgelerindeki çocukların eğitim hakkına erişemediğine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Çocukların neşeden başka bir duygu tatmadığı bir dünya diliyorum" diye konuştu. Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını hatırlatarak, "Dünyamız artık küçücük çocukları ağır kederlerle yoran bir yer oldu" dedi.

Programın Diğer Katılımcıları

Programa, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ve UNESCO gibi birçok önemli isim katıldı. Program, Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim faaliyetlerinin tanıtıldığı videonun gösterimiyle başladı ve müzik performansı ile devam etti.

Panel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ve UNICEF Eğitim ve Ergen Gelişimi Küresel Direktörü Pia Rebello Britto gibi önemli isimlerin konuşmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Forum kapsamında "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" panel düzenlendi. Panele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Forum kapsamında "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" panel düzenlendi. Panele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katılarak konuşma yaptı.