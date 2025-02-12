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Emine Erdoğan Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsünü Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Endonezya'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet etti ve Osmanlı-Endonezya ilişkilerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:01
Emine Erdoğan Endonezya'da Yunus Emre Enstitüsünü Ziyaret Etti

Emine Erdoğan'dan Endonezya'da Önemli Ziyaret

Resmi temaslarda bulunmak amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü'ne önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Erdoğan'ı YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve YEE Endonezya Müdürü Cemal Şahin karşıladı. Öğrenciler, ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla Emine Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.

Osmanlı-Endonezya İlişkilerini Sergileyen Belgeler

Ziyaretin en dikkat çekici bölümü, 1567-1920 yıllarını kapsayan Osmanlı-Endonezya ilişkilerini yansıtan Arşiv Belgeleri Sergisi oldu. Bu sergide yer alan belgeler arasında, Endonezyalı Müslümanların hac masraflarının azaltılması için Osmanlı'dan yardım istemesine dair yazılar ve Osmanlı'nın İngilizlerin Uzak Doğu Asya üzerindeki planlarını bozmasıyla ilgili teşekkür mektupları bulunmaktaydı.

Öğrenciler ile Türkiye Hayalleri

Serginin ardından Türkçe dersinin verildiği sınıflara geçen Emine Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, "Türkiye'deki Hayalim" konulu derste yazdıkları metinleri okuyarak Türkiye'ye dair hayallerini paylaştı. Bir öğrenci, daha önce iki kez gittiği Türkiye'nin tarihi zenginliklerini ve Türk yemeklerini özlediğini dile getirdi.

Resimlerle Türkiye'yi Yansıttılar

Emine Erdoğan, enstitüde eğitim gören öğrencilerin Türkiye’ye dair çizdikleri resimleri de inceledi. Öğrenciler, "Yine bekleriz" diyerek Emine Erdoğan'ı uğurladı.

Türk- Endonezya Kardeşliği Mesajı

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Bu yıl Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını kutlarken, 16. yüzyıldan günümüze uzanan bir dostluğun mirasına tanıklık ediyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, bu mirası geleceğe taşıyan en önemli köprülerden biri. Dilerim ki Türkiye ve Endonezya kardeşliği, bugünkü gibi nice yıllar boyu sürsün," ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Emine Erdoğan'ı enstitüye gelişinde, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve YEE Endonezya Müdürü Cemal Şahin ile ellerinde Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan çok sayıda öğrenci karşıladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) ziyarette bulundu. Emine Erdoğan'ı enstitüye gelişinde, YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve YEE Endonezya Müdürü Cemal Şahin ile ellerinde Türk ve Endonezya bayrakları taşıyan çok sayıda öğrenci karşıladı.

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