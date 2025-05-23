Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile Görüştü

Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme Vahdettin Köşkü'nde yapıldı.

Bu önemli buluşmada iki ülkenin tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi. Ntfombi Tfwala, Esvatini'de yürüttüğü projelerden söz ederek, özellikle genç kızların güçlendirilmesi ve kültürel mirasın korunması konusundaki çabalarını aktardı.

Tfwala, Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık konusundaki başarısının uluslararası boyutlara ulaştığını belirtti ve kendi çevre koruma projeleri hakkında bilgi verdi. Her iki lider, çevre sorunlarının küresel bir sorun haline geldiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin ardından, Tfwala, Erdoğan'ı Esvatini'ye davet etti. Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Esvatini Krallığı Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala Hanımefendi’yi İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duydum. Eğitim, kültür, sağlık, çevre ve kadınların kalkınması konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu özel buluşma vesilesiyle Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi Derneğinin kuruluş serüvenini ve dayanışma ruhumuzu paylaşma imkanı buldum. Bu güçlü temasın, kültürler arası anlayışı pekiştirecek yeni köprülerin ilhamı olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (solda), "Esvatini Ana Kraliçesi" olarak anılan Esvatini Kralı III. Mswati'nin annesi Ntfombi Tfwala (sağda) ile bir araya geldi.