DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,34 -0,65%
ALTIN
4.220,88 -2,46%
BITCOIN
4.247.394,93 1,95%

Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile Görüştü

Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile gerçekleştirilen görüşmede kültürel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 21:36
Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile Görüştü

Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme Vahdettin Köşkü'nde yapıldı.

Bu önemli buluşmada iki ülkenin tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi. Ntfombi Tfwala, Esvatini'de yürüttüğü projelerden söz ederek, özellikle genç kızların güçlendirilmesi ve kültürel mirasın korunması konusundaki çabalarını aktardı.

Tfwala, Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık konusundaki başarısının uluslararası boyutlara ulaştığını belirtti ve kendi çevre koruma projeleri hakkında bilgi verdi. Her iki lider, çevre sorunlarının küresel bir sorun haline geldiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin ardından, Tfwala, Erdoğan'ı Esvatini'ye davet etti. Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Esvatini Krallığı Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala Hanımefendi’yi İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duydum. Eğitim, kültür, sağlık, çevre ve kadınların kalkınması konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu özel buluşma vesilesiyle Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi Derneğinin kuruluş serüvenini ve dayanışma ruhumuzu paylaşma imkanı buldum. Bu güçlü temasın, kültürler arası anlayışı pekiştirecek yeni köprülerin ilhamı olmasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (solda), "Esvatini Ana Kraliçesi" olarak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (solda), "Esvatini Ana Kraliçesi" olarak anılan Esvatini Kralı III. Mswati'nin annesi Ntfombi Tfwala (sağda) ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
2
Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile Görüştü
3
Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
4
Malta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Onur: Yeni Cadde Açıldı
5
10. Bilim ve Fikir Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Yaralı
7
Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobil 4 Araca Zarar Verdi

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL