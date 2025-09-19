Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkı için ortak bildiriyi imzaladı

Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum edilmemesi amacıyla hazırlanan ortak bildiriyi imzaladı. İmza, eğitimin hedef alındığı çatışma bölgelerinde çocukların korunması çağrısını güçlendiriyor.

Doha Zirvesi ve bildiri süreci

Emine Erdoğan, 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etti ve zirve kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır ile görüştü. Zirvenin ardından, Şeyha Moza'nın kurucusu olduğu Education Above All Vakfı tarafından "Çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların eğitimi açısından vahim bir yıl" başlıklı ortak bildiri hazırlandı.

Ortak bildirinin hedefi ve içeriği

Bildiride, dünyanın çeşitli çatışma bölgelerinde eğitimde yaşanan artan zorluklara dikkat çekilerek, "Eğitimi Saldırılardan Koruma Uluslararası Günü"nün altıncı yılı vesilesiyle acil eylem çağrısı yapıldı. Metin, çatışma bölgelerindeki çocukların eğitim hakkının korumasız bırakıldığı bu yılın, kayıtlara geçmiş en kötü yıllardan biri olduğuna vurgu yapıyor ve özellikle Gazze başta olmak üzere yaşanan insani felaketin boyutlarına ışık tutmayı amaçlıyor.

Bildiride öne çıkan tespitler

Lider eşleri, bildiriyle çatışma ortamlarındaki çocukların durumunun "endişe verici bir hızla kötüleştiğini" belirtiyor; çocukların öldürüldüğü, aç bırakıldığı, yaralandığı ve başta eğitim hakkı olmak üzere temel haklardan mahrum edildiği vurgulanıyor. Bildiri, Gazze, Sudan, Ukrayna, Myanmar, Kolombiya ve dünyanın diğer bölgelerinde süren eğitim hakkına dönük acımasız saldırılara dikkat çekiyor ve yıllardır tekrar eden bu uluslararası hukuk ihlallerinin sona erdirilmesi çağrısını yineliyor.

Gazze vurgusu: "eğitim kırımı" ve soykırım iddiaları

Bildiride, Gazze'deki operasyonların devam ettiği, faillerin etik ve hukuk açısından hayati bir eşiği aştığı ve soykırım suçlamalarının gündeme geldiği ifade ediliyor. Metin, sivillerin kasten aç bırakılması, nüfusun zorla yerinden edilmesi ve Filistin eğitim sisteminin, kütüphanelerinin ve üniversitelerinin topyekûn yok edilmesinin "eğitim kırımı"na yol açtığını vurguluyor ve bu eylemlerin Gazze'nin entelektüel, kültürel ve sosyal yaşamını ortadan kaldırmaya yönelik kasıtlı bir taktik olduğuna dikkat çekiyor.

İmzacı lider eşleri

Bildiriyi imzalayanlar arasında Emine Erdoğan ile birlikte Şeyha Moza binti Nasır, Mirela Becirovic, Veronica Alcocer Garcia, Fatoumatta Bah-Barrow, Fatima Maada Bio, Prenses Dana Firas, Wan Azizah İsmail ve Hamza Yusuf gibi isimler yer alıyor. Metin, lider eşleri, liderler ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerinin ortak çağrısını temsil ediyor.

Emine Erdoğan'ın açıklaması

Bildiriye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, geçmişte İstanbul'da lider eşleriyle yapılan girişimlere atıfta bulunarak şunları kaydetti: "10 Ocak 2009 tarihinde, 'Filistin’de Barış İçin Kadınlar Toplantısı' vesilesiyle İstanbul’da lider eşleri olarak bir araya gelmiş ve dünyaya 'Gazze’ye Destek İçin İstanbul Çağrısı'nı duyurmuştuk... Bugün, Her Şeyden Önce Eğitim Vakfı Başkanı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Savunucusu, değerli dostum Şeyha Moza bint Nasser'ın öncülüğünde yayınlanan 'Çatışma Bölgelerinde Yaşayan Çocukların Eğitimi Açısından Vahim Bir Yıl Ortak Bildirisi' ile sesimizi, o günlerdeki inançla bir kez daha yükseltiyoruz."

Erdoğan, bildiride "Eğitim hakkından mahrum bırakılan her çocuk, geleceğimizden kopan bir parçadır" ifadesini kullanarak, tüm vicdan sahibi kesimleri çağrıya ortak olmaya davet etti.

Emine Erdoğan'ın Gazze çalışmaları ve geçmiş girişimler

Emine Erdoğan, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda çocuk ve kadınların da aralarında olduğu 65 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine kayıtsız kalmadığını belirterek, lider eşlerini 15 Kasım 2023'te İstanbul'da düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" zirvesinde bir araya getirmişti. Daha önce de 10 Ocak 2009'da İstanbul'da düzenlenen "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmiş ve o dönem "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı"nı lider eşlerinin oybirliğiyle kabul ettirmişti.

Ortak bildiri ve imza kampanyası, Gazze başta olmak üzere çatışma bölgelerindeki çocukların eğitim hakkının korunması için uluslararası düzeyde dayanışma ve acil eylem çağrısını yinelemektedir.