Emine Erdoğan 'Hind Rajab’ın Sesi' Filmini İzledi

Emine Erdoğan 'Hind Rajab’ın Sesi' filmini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gazze’de İsrail saldırısı sırasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın hikâyesini anlatan 'Hind Rajab’ın Sesi' filmini izledi.

Gösterim ve katılımcılar

Yönetmenliğini ve senaristliğini Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gösterildi. Gösterime; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Hind Rajab Hamada’nın dayısı Ihab B. H. Hamada ve kuzeni Alameerhamoda B.H. Hamada, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emine Erdoğan’ın paylaşımı

Gösterimin ardından Emine Erdoğan, NSosyal hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Gazze’de acımasızca hayattan koparılan 6 yaşındaki Hind Rajab’ın sesi, tüm dünyanın duyduğu ama kimsenin cevaplamadığı bir imdat çığlığıydı. O çığlığın karanlıkta kaybolmasına izin vermeyen, vicdanları uyandıran, hafızaları diri tutan ’Hind Rajab’ın Sesi’ filmini boğazımızda düğümlenen bir acıyla izledik. Yavrumuzu ve şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hind Rajab’ın yarım kalan hikayesinin ve sesinin dünyayı uyandırmaya devam etmesini diliyor, eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

Filmin konusu ve anlatım dili

Film, 6 yaşındaki Hind Rajab’ın 29 Ocak 2024’te Gazze’de İsrail’in saldırısı sırasında araçta sıkışıp kalarak hayatını kaybedişini anlatıyor. Eserde, Hind Rajab’ın olay günü Filistin Kızılayı ile yaptığı telefon görüşmelerinin orijinal ses kayıtları kullanılıyor. Şiddet sahneleri doğrudan gösterilmezken, olayların dehşeti Hind’in gerçek ses kayıtları, operatörlerin yüz ifadeleri, sessizlikler ve dramatik yeniden canlandırmalar üzerinden hissettiriliyor.

Uluslararası gösterim ve ödüller

Film, dünya prömiyerini 82. Venedik Film Festivali'nde 3 Eylül 2025'te yaptı ve jüri büyük ödülü olan Gümüş Aslan ödülünü kazandı. Ayrıca film, Tunus tarafından "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde Oscar aday adayı olarak gösterildi.

