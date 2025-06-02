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Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Girişimi, Senegal'de Fark Yaratıyor

Senegal'de Maarif Okulları, Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Girişimi'nden ilham alarak, atıklardan kedi evleri yapmaya başladı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 11:24
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Girişimi, Senegal'de Fark Yaratıyor

Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Girişimi, Senegal'de Fark Yaratıyor

Senegal Maarif Okulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Girişimi'nden ilham alarak atık maddelerden yaptıkları kedi evlerini kullanmaya başladı. 2017 yılında başlatılan bu girişim, Afrika'da da dikkat çekiyor.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye ile Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman arasında gerçekleştirilen etkinlikler, Senegal Maarif Okulları'ndaki öğretmenlere ilham verdi.

Başkent Dakar'daki Iba Der Thiam Maarif Okulu'nda görsel sanatlar öğretmeni Rabiatou Aw, Faye'ın disiplinler arası bir etkinlikte keşfettiği geri dönüşüm yöntemlerini takip ederek, atık malzemelerle kedi evi yapma kararı aldı. Aw, öğrencilerin ders sırasında çıkardığı atık kağıtlar ve dışarıdan topladığı kartonları kullanarak bu projeye başladı.

Aw, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Senegal'de atıkların geri dönüşümü konusunda ciddi eksikler yaşanıyor, ancak bu projeyle öğrencilerimle farkındalık yaratmayı hedefliyorum." dedi. Sıfır Atık Girişimi'nin Afrika'da daha büyük etki yaratacağına inandığını sözlerine ekledi.

Öğrencileriyle birlikte çalışarak oluşturdukları kedi evinin büyük beğeni topladığını belirten Aw, "Sadece kedi evi değil, atıklardan dekorasyon malzemeleri de yaparak velilerimize hediye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dakara'da Kedi Evi Siparişleri Yağmuru

Projeye destek veren Türkçe öğretmeni Furkan Şişman da kedi evinin veliler tarafından takdirle karşılandığını ve Türklerin sokak hayvanlarına olan sevgisinin örnek teşkil ettiğini vurguladı. "Senegal'de Türkiye'deki kadar sokak hayvanı olmasa da patili dostlarımız için yaptığımız bu evler, velilerin dikkatini çekti ve sokak hayvanları konusunda ciddi bir farkındalık oluştu." diyerek projeye duyulan ilgiyi dile getirdi.

Büyükelçi Nur Sağman, 6 Nisan'da Faye ile birlikte düzenledikleri sıfır atık kampanyasının birçok eğitim kurumuna ilham kaynağı olduğunu hatırlatarak, "Emine Erdoğan'ın girişimi Senegal'de karşılık bulmuş durumda. Bu kampanya ülke çapında büyük yankı uyandırdı ve 43 okula bu konuda destek verdik. Maarif Okullarında böyle bir girişim görmek beni çok sevindiriyor." diye konuştu.

Senegal'de Atık Yönetimi Sorunları

2024 yılında yayımlanan bir araştırma, Senegal'de yıllık 3,1 milyon ton kentsel atık üretildiğini ve bu atıkların yaklaşık %45'inin toplanmadığını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) 2022 verilerine göre, Dakar'da günlük 1426 ton atık üretiliyor ve bu atıkların yalnızca %4'ü geri dönüştürülebiliyor.

Devletin geri dönüşüm konusunda bazı adımlar attığını vurgulayan uzmanlar, ancak mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını belirtiyor. 2021 yılında başlayan Katı Atıkların Entegre Yönetimini ve Ekonomisini Teşvik Projesi (PROMOGED), yaklaşık 300 milyon dolarlık bütçesi ile atık yönetimi altyapısını güçlendirmeyi, geri dönüşüm oranlarını artırmayı ve özel sektörün katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Senegal’in başkenti Dakar’daki Maarif Okulu’nda öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın...

Senegal’in başkenti Dakar’daki Maarif Okulu’nda öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı “Sıfır Atık Girişimi”nden ilhamla atık malzemelerden kedi evleri yaptı. Görsel sanatlar öğretmeni Rabiatou Aw, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ın eşi Marie Khone Faye’ın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ile gerçekleştirdiği etkinlikten etkilenerek öğrencilerle birlikte proje geliştirdi. Sıcak havalarda okul bahçesindeki kedilere gölgelik sağlamak amacıyla atık karton ve kâğıtları değerlendiren Aw, geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Senegal’in başkenti Dakar’daki Maarif Okulu’nda öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın...

Senegal’in başkenti Dakar’daki Maarif Okulu’nda öğretmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı “Sıfır Atık Girişimi”nden ilhamla atık malzemelerden kedi evleri yaptı. Görsel sanatlar öğretmeni Rabiatou Aw, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye’ın eşi Marie Khone Faye’ın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ile gerçekleştirdiği etkinlikten etkilenerek öğrencilerle birlikte proje geliştirdi. Sıcak havalarda okul bahçesindeki kedilere gölgelik sağlamak amacıyla atık karton ve kâğıtları değerlendiren Aw, geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefliyor.

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