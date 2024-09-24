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Emine Erdoğan New York'ta Türk Çeyiz Geleneğini Tanıttı

Emine Erdoğan, New York'ta çeyiz geleneğini tanıttı ve kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:17
Emine Erdoğan New York'ta Türk Çeyiz Geleneğini Tanıttı

Emine Erdoğan, New York'ta Geleneksel Türk Çeyiz Geleneğini Dünyaya Tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk çeyiz geleneği ve kültürel miras hakkında önemli mesajlar verdi. Tarihi ve Kültürel Mirasın Önemi

Emine Erdoğan, "Tarihte örnek medeniyetler kurmuş toplumlar, geçmişiyle ve kültürel hafızasıyla bağını güçlü tutmuş olanlardır. Anadolu medeniyeti, başta olmak üzere dünyanın kadim kültürlerinin değerlerini geleceğe taşımayı bir insanlık meselesi olarak ele almalıyız." dedi. Özel Etkinlik ve Konuklar

Etkinlikte, Nijerya, Kosova, Mauritius, Fiji, Guatemala gibi ülkelerin devlet başkanlarının eşleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu. Emine Erdoğan, Türk kadınlarının el emeği göz nuru eserlerini tanıtmanın mutluluğunu yaşadı.

Çeyiz Geleneğinin Anlamı

Emine Erdoğan, Türk düğünlerinin bir kültürün nasıl hayat bulduğunu gösteren eşsiz birer merasim olduğunu vurgulayarak, çeyiz geleneğinin kültürdeki yerinin özel olduğunu belirtti. Çeyiz, dayanışma ve sevginin sembolü olarak kabul edilmektedir. Kültürel Miras Alametleri

Emine Erdoğan, çeyiz ürünlerinin yalnızca birer eşya olmaktan öte, duyguları ve hayalleri temsil eden özel mektuplar olduğunu ifade etti. Bu çerçevede, Osmanlı dönemi çeyiz kültürüne de dikkat çekti.

Otomasyon ve Kültürel Tehditler

Gelecekte kültürel mirasların insanlığa çözüm sunacak potansiyelde olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, globalleşme karşısında Anadolu kadınının eserlerinin önemli birer ilham kaynağı olması gerektiğini söyledi. Defile ve Sergi Alanı

Konuşmasının ardından geleneksel gelinliklerin tanıtıldığı bir defile gerçekleşti. Ayrıca, Osmanlı ve Anadolu motifleri ile süslenmiş çeyizler sergilendi; katılımcılar geleneksel Türk kahvesi ve şerbet ikramıyla karşılandı.

Emine Erdoğan, program sonunda katılımcılara Türk kültürünü ve geleneklerini aktararak, bu değerlerin önemini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı. Programa Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado (solda) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı. Programa Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado (solda) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı. Programa Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado (solda) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı. Programa Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado (solda) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı. Programa Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado (solda) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı. Programa Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado (solda) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı. Programa Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado (solda) da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı. Programa Guatemala Cumhurbaşkanının eşi Lucrecia Peinado (solda) da katıldı.

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