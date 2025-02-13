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Emine Erdoğan, Pakistan'da Döngüsel Ekonomi İçin Çağrıda Bulundu

Emine Erdoğan, Pakistan'da döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik konularında önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:35
Emine Erdoğan, Pakistan'da Döngüsel Ekonomi İçin Çağrıda Bulundu

Emine Erdoğan, Pakistan'da Sürdürülebilirlik İçin Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekolojik dengeyi yeniden tesis edecek politikaların şart olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, "Yapılacaklar listemizin en başında döngüsel ekonomiyi bir an önce hayata geçirmek yer alıyor" şeklinde konuştu.

İkili İlişkiler ve Dostluk vurgusu

İslamabad'da düzenlenen etkinlikte, Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz Şerif ev sahipliği yaptı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı ve Pakistan Milli Marşı okundu. Emine Erdoğan, iki ülkenin birbirine olan sıkı dostluk bağlarını hatırlatarak, bu dostluğun savaşlarla dolu dünyada bir esin kaynağı olmasını diledi.

Ekolojik Dengede İnsan Etkisi

Emine Erdoğan, insan eliyle ekosisteme verilen hasarın boyutlarına dikkat çekerek, "Dünyanın çehresi, üretim ve tüketim sistemleriyle giderek değişiyor. Ekolojik dengeye verilen ağır hasarın faturası da bir hayli ağır" dedi. Ardından döngüsel ekonominin çevre dostu olduğunu belirtti.

Sıfır Atık Hareketi ve Küresel İşbirlikleri

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye olarak önemli bir model olduğunu ifade etti. Bu hareketin, 105 ülkenin ortaklığıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlatarak, her yıl 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildiğini belirtti.

Plastik Kirliliği ve İklim Adaleti

Emine Erdoğan, dünyada her yıl üretilen 400 milyon ton plastik atık olduğunu ve bunun doğa üzerindeki etkilerini vurguladı. Ayrıca, iklim mültecilerinin sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, iklim değişikliğinin insan hakları meselesi olduğunu belirtti.

Türkiye-Pakistan İlişkilerinde Umut Vadeden İşbirliği

Program sonunda Sıfır Atık Vakfı ve Pakistan İklim Değişikliği ve Çevresel Eşgüdüm Bakanlığı arasında iyi niyet beyanının imzalanması bekleniyor. Emine Erdoğan, her iki ülkenin çevre çalışmaları ile ilgili işbirliğinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, bu ortaklığın dünyaya olumlu etkiler sağlayacağından ümit duyduğunu söyledi.

Teşekkür ve Destek Vurgusu

Etkinlikte konuşan Başbakanlık İklim Değişikliği Koordinatörü Romina Khurshid Alam, Emine Erdoğan'a Sıfır Atık girişimindeki liderliği için teşekkürlerini sundu. Program, aile fotoğrafıyla sona erdi.

Etkinlik sonrasında Emine Erdoğan, Pakistan El Sanatları Sergisi'ni gezdi ve sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan (sol 2), Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı ve Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'in (sağ 2) ev sahipliğinde düzenlenen "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" etkinliğine katıldı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan (sol 2), Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı ve Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif'in (sağ 2) ev sahipliğinde düzenlenen "Döngüsel Ekonominin İlerletilmesi: Sürdürülebilirlik İçin Pakistan-Türkiye Ortaklığı" etkinliğine katıldı.

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