Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya geldi. Görüşme, Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleşecek "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık" etkinliği öncesinde yapıldı.

Gazze'deki İnsani Dram ve Hristiyan Dünyaya Çağrı

Görüşmede, Gazze'de süregelen insanlık dramına dikkat çeken Emine Erdoğan, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının ve insani yardımların eksiksiz ulaştırılmasının önemini vurguladı. Erdoğanın, "Gazze konusunda Hristiyan dünyası daha gür sesle destek çıkmalı" dediği öğrenildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Hareketine Destek Daveti

Emine Erdoğan, ayrıca iklim değişikliğine karşı mücadele konusunda, Türkiye'de başlattıkları Sıfır Atık hareketinden bahsetti. Erdoğan, "İklim değişikliği ile mücadele konusunun, Vatikan ile Türkiye arasında güçlü işbirliği potansiyeli taşıdığına inanıyorum" dedi.

Ortak Mücadele ve Ailenin Önemi

Görüşmede, İslamofobi, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı ortak iradenin birleştirilmesi gerektiği de ifade edildi. Emine Erdoğan, ailenin toplumsal huzurun anahtarı olduğunun altını çizerek, aile değerlerini korumanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Rolü ve Papa'nın Mesajı

Papa 14. Leo'nun, Türkiye'nin Orta Doğu'daki barış için önemli bir ses olduğunu belirterek, Hristiyan toplulukların Türkiye'deki haklarının korunmasının model oluşturduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, Papa, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini de dile getirdi.

Emine Erdoğan'dan Sosyal Medya Paylaşımı

Görüşme sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, "Görüşmemizin önceliği, Gazze'deki insanlık dramı oldu. Ortak çalışma alanlarımızı değerlendirip, saygıdeğer Papa 14. Leo'ya teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştü.