DOLAR
41,12 0,14%
EURO
48,19 -0,06%
ALTIN
4.596,34 -0,74%
BITCOIN
4.483.807,04 0,06%

Emine Erdoğan, ŞİÖ 25. Zirvesi'nde Çin'de lider eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan, ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Pıng Liyüen ev sahipliğinde lider eşleriyle bir araya geldi; kültürel program ve dostane sohbetler gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:23
Emine Erdoğan, ŞİÖ 25. Zirvesi'nde Çin'de lider eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan, Çin'de lider eşleriyle buluştu

ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Pıng Liyüen ev sahipliğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen tarafından düzenlenen programa katıldı.

Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Pıng Liyüen'in ev sahipliğinde lider eşleri onuruna verilen etkinlikte yer aldı. Alanda Pıng Liyüen tarafından samimiyetle karşılandı.

Etkinlik öncesinde lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi; ardından düzenlenen kültürel programa katılarak ülkelerin kültürel zenginlikleri üzerine bilgi alışverişinde bulundular.

Programa; Nepal, Ermenistan, Malezya, Moğolistan, Azerbaycan, İran, Mısır, Özbekistan liderlerinin eşleri ile İran Cumhurbaşkanı'nın kızı da katıldı.

Program sonrası Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şu ifadeleri paylaştı:

"Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik. İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel işbirliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı
2
Roma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı
3
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
4
Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz — İDTHMK Konseri 4 Eylül'de AKM'de
5
Promosyon Rekoru: QNB Finansbank 111 bin 500 TL Ödeyecek
6
Siverek'te Evinde Silahlı Saldırı: Mehmet Buğdaycı Öldü

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark