Emine Erdoğan, ŞİÖ 25. Zirvesi'nde Çin'de lider eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan, Çin'de lider eşleriyle buluştu

ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Pıng Liyüen ev sahipliğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Pıng Liyüen tarafından düzenlenen programa katıldı.

Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Pıng Liyüen'in ev sahipliğinde lider eşleri onuruna verilen etkinlikte yer aldı. Alanda Pıng Liyüen tarafından samimiyetle karşılandı.

Etkinlik öncesinde lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi; ardından düzenlenen kültürel programa katılarak ülkelerin kültürel zenginlikleri üzerine bilgi alışverişinde bulundular.

Programa; Nepal, Ermenistan, Malezya, Moğolistan, Azerbaycan, İran, Mısır, Özbekistan liderlerinin eşleri ile İran Cumhurbaşkanı'nın kızı da katıldı.

Program sonrası Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şu ifadeleri paylaştı:

"Tiencin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik. İnsanlığı yakından ilgilendiren barış, aile, çevre ve kültürel işbirliği gibi ortak değerler üzerine fikir paylaşımında bulunduk. Bu anlamlı buluşmaların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."