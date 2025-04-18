Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in 'Cemre Çarşısı' Açılışına Katıldı

Emine Erdoğan, Cemre Çarşısı'nın Açılışında Yer Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından düzenlenen geleneksel 'Cemre Çarşısı''nın açılışına katıldı. Bu yıl 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Beyoğlu'ndaki The Peninsula Oteli'nin fuaye alanında düzenlendi.

Stantları Gezen Erdoğan, Ürünleri İnceledi

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Dernek Başkanı Belma Sekmen ile birlikte çarşıda yer alan stantları dolaşarak ürünleri inceledi. Stant görevlileriyle sohbet eden Erdoğan, derneğin sosyal yardım projelerinde kullanılacak ürünlerden alışveriş yaptı.

Özel Misafirlik ve İkramlar

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Erdoğan'a kulüp forması hediye etti. THY standında ise, uçak şefleri 'medeniyetin ilk buğday tanesi'nden yapılmış 12 bin yıllık ekmekler ikram etti.

Atölyelere Katılım ve Sergilenen Projeler

Tüm stantları ziyaret etmesinin ardından, çarşıda yer alan workshop atölyelerine katılan Erdoğan, dizayn alanında Dice Kayek markasının kurucularından Ayşe ve Ece Ege ile birlikte çalışmaları inceledi. Ayrıca, milli sporcuların hazırladığı eserleri değerlendirirken, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Girdi, el yapımı kalemleri derneğe bağışladı.

Mutfak Atölyesinde Sürdürülebilir Mutfak Uygulamaları

Emine Erdoğan, sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine dikkat çekerek tanınmış şef Eyüp Kemal Sevinç ile birlikte taze baharatlı peynirli kiş yaptı. Hamur açarken, 'Usta, beğenirse beni yanına alacak.' şeklinde espri yaptı.

Geniş Bir Katılım Gerçekleşti

Açılışta Emine Erdoğan ve Bakan Göktaş’ın yanı sıra, sanat, iş, spor ve gastronomi dünyasından pek çok ünlü isim yer aldı. Çarşıda, 70'in üzerinde markanın stant açarak sürdürülebilir moda, sıfır atık ve geri dönüşüm projeleri üzerinde çalıştığı belirtildi.

Emine Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı

Emine Erdoğan, etkinliği sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla hayat bulan bu organizasyonun insanlara umut olacağını belirtti ve etkinliğe katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

TOGEM-DER Hakkında

2005 yılında kurulan TOGEM-DER, kadın, çocuk, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler hayata geçiriyor. Afetzedelere ve ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatan bu kuruluş, gençler için kariyer fırsatları ve eğitimler sunarak sosyal problemleri çözmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla organize ettiği Cemre Çarşısı'nın açılışına katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti. Başkan Koç'a Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) bu yıl "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla organize ettiği Cemre Çarşısı'nın açılışına katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti. Başkan Koç'a Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.