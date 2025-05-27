Emine Erdoğan: Türk Mutfağı Dünyada Bir Cazibe Merkezi

Emine Erdoğan, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesi'nde düzenlenen "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk mutfağının dünya için güçlü bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, gastronominin turizmin önemli bir motivasyonu olduğunu vurguladı.

Kapadokya'nın Doğası ve Gastronomi Potansiyeli

Programda katılımcılara seslenen Emine Erdoğan, Nevşehir'in büyüleyici doğal güzellikleri ve tarım potansiyeli hakkında bilgi verdi. "Gelenekselleşen Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle bir araya geldik. Bu anlamlı etkinliği hayata geçiren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Valiliği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Alev Alatlı'ya Vefa

Kendilerini ağırlayan Kapadokya Üniversitesi'ne de teşekkür eden Emine Erdoğan, merhum Alev Alatlı hocayı rahmetle andı. Erdoğan, Alatlı'nın üniversitenin temellerini atarken yerel ve ulusal kalkınma hedeflerini esas aldığını hatırlatarak, onun mirasını yaşatmanın önemini vurguladı.

Gastronomi ve Sağlık İlişkisi

Türk Mutfağı Haftası'nın amacının ülkenin gastronomi potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirten Emine Erdoğan, geleneksel yemeklerin sağlıklı yaşam üzerindeki pozitif etkilerine dikkat çekti. "Bu yılki temamızı Klasik Türk Yemekleri olarak belirledik. Mutfağımızın stratejik değerini vurgulamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sofra Kültürü ve Misafirperverlik

Emine Erdoğan, Türk mutfak kültürünün değerlerine de değinerek, aile sofralarının önemini vurguladı. "Sofra etrafında şekillenen yaşam pratiklerimize daha çok önem vermeliyiz. Unutmayalım ki sofranın kendisi ruhun gıdasıdır" dedi.

Anadoludakiler Projesiyle Yerel Üretici Destekleniyor

Projenin, yerel ürünleri korumayı ve bu ürünlerin değerini artırmayı hedeflediğini belirten Erdoğan, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı'nı kurarak, Kapadokya'nın köklü mutfağını ve zengin ürün çeşitliliğini bir araya getirdik. Burada binbir emek var" dedi.

Yerli ve Yabancı Misafirlerle Bir Araya Geldi

Emine Erdoğan'ın açılışı gerçekleştirdiği pazarda, geleneksel Kapadokya yiyecek ve içeceklerinden tadan katılımcılar, yerel el emeği ürünleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, yerel girişimcilikle yapılan etkinliklerde asma yaprağı salamura ettikleri de gözlemlendi.

Geleceğe Taşınacak Kültürel Miras

Türk mutfağının zenginliğinin, ülkemizin bir zanaat gücü ve tasarım yeteneğine sahip olduğunu belirten Emine Erdoğan, bu kapsamda Türk gastronomisinin uluslararası platformlarda daha çok öne çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Emine Erdoğan’ın konuşmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından kendisine hediye takdim edildi. Program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesi'nde, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" programı düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan, Türkiye'de mukim yabancı misyon temsilcileri, büyükelçiler, mutfak şefleri ve gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kapadokya Üniversitesi Fabrika Yerleşkesi'nde, "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı" programı düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan, Türkiye'de mukim yabancı misyon temsilcileri, büyükelçiler, mutfak şefleri ve gazeteciler ile çok sayıda davetli katıldı.