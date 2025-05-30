Emine Erdoğan, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi’ni Tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi’nin tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu. Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programda, projenin kültürel mirasın korunması açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kültürel Mirasın Korunması

Erdoğan, “Kültürel mirasın korunmasının başlıca yolu, onu otantik dokusunu bozmadan yeni nesillere aktarmaktır. Bu açıdan gastronomi liseleri çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Lise çağındaki gençlerimizi kelimenin tam anlamıyla işin mutfağında yetiştireceğiz,” diye ifade etti.

Projenin Vizyonu

2021 yılında yayımladıkları Asırlık Türk Mutfağı kitabının, bu yolculuğun ilk adımı olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası ile başlayan sürecin şimdi gastronomi liseleriyle güçleneceğini söyledi. Proje ile yetiştirilecek genç şeflerin, birer kültür elçisi olacağına inandığını belirtti.

Gastronominin Rolü

Son yıllarda gastronominin yalnızca bir kariyer alanı değil, aynı zamanda bir kamu diplomasisi aracı haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, “Yemek, bir milletin kimliğidir, hikayesidir,” dedi. Türkiye’nin dünyaca tanınan zengin yemeklerinin sadece birkaç damla olduğunu ifade ederek, Anadolu’nun yerel ürünleri ve kültürel unsurlarıyla dolu bir gastronomi dünyasına sahip olduğunu açıkladı.

Türk Mutfağının Sağlık Açısından Önemi

Erdoğan, Türk mutfağının vejetaryen ve vegan tercihlere sahip olduğunu ve sağlığa olan iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak gerektiğini söyledi. “Mutfağımız başlı başına bir şifa merkezidir,” diyerek Türk mutfağının sağlık ve beslenme üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı.

Gastronomi Liseleri ve Kültürel Miras

Gastronomi liselerinin Türkiye’nin seven farklı bölgesinde tematik olarak hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, “12 bin yıllık bir gastronomi hafızasından beslenecekler. Hem geleceğin hünerli elleri hem de mutfağımızı küresel ölçekte hak ettiği konuma yükseltecek temsilciler olacaklar,” dedi.

Gastronomi ve Sosyal İlişkiler

Erdoğan, Türk mutfağının yaşamla iç içe olduğunu ve sosyal ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti. “Dünyanın hiçbir yerinde yaşamla bu kadar iç içe geçen ve sosyal ilişkileri güçlendiren başka bir mutfak kültürü yok,” diye belirtti.

Bakan Tekin'den Hediye

Tanıtım programında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Emine Erdoğan’a Osmanlı mutfağından kalma bir menü hediye etti. Programın sonunda, katılımcılarla toplu fotoğraf çektiren Erdoğan, genç şef adaylarını alkışladı ve projeyle ilgili daha fazla bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin​​​​​​ Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin​​​​​​ Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tanıtım programına katılarak konuşma yaptı.