Emine Erdoğan, 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda İslam sanatının önemini vurguladı

Emine Erdoğan, 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nın açılışında önemli mesajlar verdi. ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte, İslam sanatlarının inceliklerine değinen Erdoğan, "İslam sanatının amacı, Yaradan'ın eserlerinden alınan ilhamla onu anlamak ve onunla bütünleşmektir," dedi.

Fuar Açılışına Görkemli Katılım

Fuara katılan Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından karşılandı. Açılış sırasında kurdele kesimi gerçekleştiren Erdoğan, fuarın hayırlara vesile olmasını diledi.

Sergileri Ziyaret Etti

Açılışın ardından, Hz. Muhammed'in yaşadığı çağın önemli eserlerini sergileyen "Türk İslam Sanatlarıyla Siyer-i Nebiye Yolculuk" sergisini gezdi. Ayrıca Azerbaycanlı sanatçıların eserlerini inceleyerek, kadın sanatçıların dokuma ürünleri hakkında bilgi aldı.

İslam Sanatının Derin Anlamı

Konuşmasında sanatın önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "sanat, Allah'ı aramakmış" sözünü anarak İslam sanatının amacını derin bir şekilde açıkladı. "İslam sanatı, ilahi olanı hatırlatandır. Ne zaman rafine bir Müslüman gönülden çıkmış bir sanat eseri görsek, ruhumuzda kuşlar havalanır," dedi.

Sanat ve Güzellik Üzerine Düşünceler

Hz. Muhammed'in yaptığı bir hadisi hatırlatan Erdoğan, İslam sanatının güzellik ve estetikle olan ilişkisinin önemini vurguladı. "İslam sanatları, şahikalarına ulaşmıştır. Mimar Sinanlar, Şeyh Hamdullahlar ve Dede Efendiler gibi ustalar, bu medeniyetin en güzel örneklerini oluşturmuştur," diye ekledi.

Geleneksel Sanatların Önemi

Traditionel sanatların medeniyetin en önemli ayırt edici özelliği olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Sanat, ruhun mektebi, tekamülün merdivenidir. Bu eserler sadece sanatkarını değil, onları deneyimleyen kişiyi de olgunlaştırır. Geleneksel sanatlarımız, insanlığa büyük bir hoşgörü ve nezaketle anlatmıştır," dedi.

Sanat ile İnsani Değerleri Yeniden Canlandırma

Dünyanın karşı karşıya kaldığı krizlere dikkat çeken Erdoğan, sanatın iyileştirici gücünün altını çizdi. "Sanat, insan için en az nefes almak kadar hayati bir ihtiyaçtır. Sanat üretimi azalırsa toplumsal vicdan kurur," şeklinde konuştu.

Mesajlar ve Hediye Töreni

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan, fuarın İslam sanatlarının ruhunu günümüze taşıyacağına inandığını belirtti. Program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Emine Erdoğan'a hediye takdimiyle sona erdi.

Emine Erdoğan, vatandaşları fuarı ziyaret etmeye davet ederek, geleneksel sanatların yaşatılması için duyarlılıklarını artırmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"nın açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"nın açılış programına katılarak konuşma yaptı.