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Emine Erdoğan ve Armanda Begay: Dostluk ve İşbirliği Temasları

Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı'nın eşiyle uluslararası işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:34
Emine Erdoğan ve Armanda Begay: Dostluk ve İşbirliği Temasları

Emine Erdoğan ve Armanda Begay'dan Verimli Görüşme

Türkiye'nin First Lady'si Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Bu görüşme, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da resmi temaslar çerçevesinde yapıldı.

Resmi Ziyaret ve Karşılaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşlik ettiği Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Armanda Begay'ın konuğu oldu. Aynı zamanda Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay da karşılamada yer aldı.

Görüşmede Ele Alınan Konular

İkili görüşme, Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012 yılında başlatılan Gönül Elçileri projesi ile koruyucu aile konusunun önemini vurguladı. Emine Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda attığı adımları da paylaştı.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Görüşmelerin ardından Emine Erdoğan sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımda, "Armanda Begay ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çevre, sağlık, eğitim gibi pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca Gönül Elçileri projemizin küreselleşmesini de paylaştım. Sayın Begay'a misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Dostluğun Sürekliliği

Emine Erdoğan, ülkeleri arasındaki dostluğun daimi olması için dileklerde bulunarak, işbirliklerinin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay'ın eşi Armanda Begay ile bir araya geldi.

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