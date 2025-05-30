DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,57 0,1%
ALTIN
4.150,3 0,46%
BITCOIN
4.138.195,17 0,64%

Eminoğlu, Sakarya'da Gönüllülük Zirvesi'nde Konuştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Gönüllülük Zirvesi'nde gençlere gönüllülüğün önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 13:57
Eminoğlu, Sakarya'da Gönüllülük Zirvesi'nde Konuştu

Sakarya'da Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından düzenlenen "Mattia Ahmet Minguzzi Gönüllülük Dönemi: 4. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi" etkinliğinde konuştu. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gönüllülüğün Değeri

Eminoğlu, gönüllüklüğün adanmışlık ruhuyla yapıldığını belirterek, böyle bir faaliyetin yalnızca ders değil, aynı zamanda bir "hayat dersi" niteliği taşıdığını dile getirdi. Akademik başarının kişiyi bir yere kadar taşıdığına dikkat çeken Eminoğlu, iletişim çağında gönüllülük çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Anısı

Eminoğlu, Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Türk gençliğine rol model olduğunu söyledi. Minguzzi'nin ismi verilen İstanbul'daki gençlik merkezinin açılışında ailesiyle bir araya geldiklerini aktaran Eminoğlu, "15 yaşındaydı ama o yıllara çok şey sığdırmıştı." şeklinde konuştu.

Gönüllülük Projeleri

Eminoğlu, Bakanlık olarak gönüllülük kapsamındaki çalışmalara destek verdiklerini vurgulayarak, "Damla Gönüllülük Hareketi projemiz var. Türkiye genelinde 600'e yakın gençlik merkezimizde gönüllü gençlerimiz, her zaman sahada. Onlar da gönüllü ordusu." ifadesini kullandı.

Ödüller ve Etkinlikler

Zirvede ayrıca SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan da konuşmalar yaptı. Eminoğlu, gönüllülük çalışmalarında yer alan öğrencilere plaket verirken, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından düzenlenen "Mattia Ahmet Minguzzi Gönüllülük Dönemi: 4. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi" programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Eminoğlu, gönüllülük çalışmalarında yer alan öğrencilere plaketlerini verdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından düzenlenen "Mattia Ahmet Minguzzi Gönüllülük Dönemi: 4. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi" programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Eminoğlu, gönüllülük çalışmalarında yer alan öğrencilere plaketlerini verdi.

İLGİLİ HABERLER

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!
2
İzmir'de Grev: Sendikacılar Başkan ve Bürokratları Sorumlu Tutuyor
3
Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti
4
Bakan Göktaş'tan Koruyucu Aile Farkındalık Programı'na Önemli Mesajlar
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Yermak ile Görüştü
6
Samsun'da FETÖ Operasyonu: 14 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
7
Düzce'de Ambulansta Beklenen Mucize: 4 Günlük Bebek İstanbul'a Ulaştırıldı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu