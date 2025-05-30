Eminoğlu, Sakarya'da Gönüllülük Zirvesi'nde Konuştu

Sakarya'da Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından düzenlenen "Mattia Ahmet Minguzzi Gönüllülük Dönemi: 4. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi" etkinliğinde konuştu. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gönüllülüğün Değeri

Eminoğlu, gönüllüklüğün adanmışlık ruhuyla yapıldığını belirterek, böyle bir faaliyetin yalnızca ders değil, aynı zamanda bir "hayat dersi" niteliği taşıdığını dile getirdi. Akademik başarının kişiyi bir yere kadar taşıdığına dikkat çeken Eminoğlu, iletişim çağında gönüllülük çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Anısı

Eminoğlu, Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Türk gençliğine rol model olduğunu söyledi. Minguzzi'nin ismi verilen İstanbul'daki gençlik merkezinin açılışında ailesiyle bir araya geldiklerini aktaran Eminoğlu, "15 yaşındaydı ama o yıllara çok şey sığdırmıştı." şeklinde konuştu.

Gönüllülük Projeleri

Eminoğlu, Bakanlık olarak gönüllülük kapsamındaki çalışmalara destek verdiklerini vurgulayarak, "Damla Gönüllülük Hareketi projemiz var. Türkiye genelinde 600'e yakın gençlik merkezimizde gönüllü gençlerimiz, her zaman sahada. Onlar da gönüllü ordusu." ifadesini kullandı.

Ödüller ve Etkinlikler

Zirvede ayrıca SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan da konuşmalar yaptı. Eminoğlu, gönüllülük çalışmalarında yer alan öğrencilere plaket verirken, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından düzenlenen "Mattia Ahmet Minguzzi Gönüllülük Dönemi: 4. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi" programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Eminoğlu, gönüllülük çalışmalarında yer alan öğrencilere plaketlerini verdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından düzenlenen "Mattia Ahmet Minguzzi Gönüllülük Dönemi: 4. Gençlik ve Gönüllülük Zirvesi" programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Eminoğlu, gönüllülük çalışmalarında yer alan öğrencilere plaketlerini verdi.