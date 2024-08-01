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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Sefer Kesintisi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı seferler yapılamıyor. Ücretsiz otobüs hizmeti sunuluyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:54
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Sefer Kesintisi

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Seferler Durdu

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın bir kesiminde yaşanan teknik arıza, seferlerin aksamına yol açtı. Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı arasında Balat ile Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında seferler sürdürülmekte, Balat ve Eminönü istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüs hizmeti sağlanmaktadır.

Yolcular İçin Alternatif Ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri, Balat durağında inen yolcuları ücretsiz otobüslere yönlendirerek alternatif bir ulaşım imkanı sunuyor. Ancak, otobüs duraklarında yoğunluk gözlemleniyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, yolcuların sefer saatlerini dikkate alarak yolculuk yapmaları önerilmektedir.

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