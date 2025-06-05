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Eminönü'nde Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Eminönü'nde Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yoğunluğu artarak devam ediyor. Müşteriler Mısır Çarşısı'nda bayram hazırlıkları yapıyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 14:18
Eminönü'nde Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Eminönü'nde Bayram Alışverişi Hareketliliği

Kurban Bayramı'nın arifesi, tarihi ve turistik merkezi Eminönü'nde alışveriş hareketliliği ile karşılandı. Bayram hazırlıkları için Mısır Çarşısı'na akın eden vatandaşlar, bu renkli atmosferde hem alışveriş yapıyor hem de nostaljik bir deneyim yaşıyor.

Vatandaşların Alışveriş Tercihleri

Bayram alışverişine çıkan Ferdi Çelik, Mısır Çarşısı'nın kendilerine sunduğu atmosferden oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Çelik, "Buraya özgü meşhur kahveden de aldık. Bir de çikolata siparişi verdik. Ufak tefek kuruyemiş de alıp evimize gideceğiz. Burada olmanın keyfi bir başka,” dedi.

Kuruyemiş ve Tekstil Ürünlerine İlgi

Özlem Akdemir ise, kızına taç almak istediğini belirtirken, kuruyemiş ve kuş lokumlarına da göz attığını ifade etti. Çalıştığı iş yerindeki öğle molasında Eminönü’ne gelme fırsatı bulduğunu belirten Akdemir, "Bayramda tatilimiz birleşmediği için bu süreçte buralardayız. Gezerek değerlendireceğiz,” açıklamasında bulundu.

Esnafın Yorumları

Esnaf Faruk Kandemir, alışverişe gelenlerin en çok baklava ve lokum almak istediğini belirtti. Ayrıca, tatlı çeşitleri olan sarma, şöbiyet ve midye gibi ürünlerin satıldığını da ifade ederek, "Geçen yıllara göre biraz sakinlik olsa da herkes alışveriş yapmaya gelmeye devam ediyor,” dedi.

Tarihi ve turistik mekanlara ev sahipliği yapan Eminönü'nde Kurban Bayramı'nın arifesinde...

Tarihi ve turistik mekanlara ev sahipliği yapan Eminönü'nde Kurban Bayramı'nın arifesinde alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Tarihi ve turistik mekanlara ev sahipliği yapan Eminönü'nde Kurban Bayramı'nın arifesinde...

Tarihi ve turistik mekanlara ev sahipliği yapan Eminönü'nde Kurban Bayramı'nın arifesinde alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

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