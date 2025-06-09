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Emir Dağları'nda Yılkı Atları Dronla Görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında dronla görüntülenerek dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 16:32
Emir Dağları'nda Yılkı Atları Dronla Görüntülendi

Emir Dağları'ndaki Yılkı Atları Havadan Görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yılkı atları doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi. Emir Dağları'nın Yellibel, Yassıyurt, Gölcük ve Çomaklı yaylalarında sürü halinde yaşayan onlarca yılkı atı, doğaya görsel bir şölen sunuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte sulak alanlar ve yeni yeşeren doğayla bir araya gelen yılkı atları, burada yiyecek arayışına çıkıyor. Bu atlar, zaman zaman Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından bölgeye bırakılan saman ve yoncalar aracılığıyla karınlarını doyuruyor.

Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken yılkı atları, yaylalarda dolaşırken dronlarla görüntülendi. Bu doğal anların havadan kaydedilmesi, bölgenin doğal zenginliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi.

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