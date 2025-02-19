Emlak Konut’tan Orta Gelir Grubuna Özel Konut Kampanyası Detayları Açıklandı

Emlak Konut, orta gelir grubuna yönelik yeni konut kampanyasını tanıttı. Uygun taksit seçenekleriyle 4.500 daire satışa sunulacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:36
Emlak Konut’tan Orta Gelir Grubuna Özel Konut Kampanyası Detayları Açıklandı

Emlak Konut’tan Orta Gelir Grubuna Yeni Kampanya

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, orta gelir grubuna yönelik hazırlanan konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında vatandaşa farklı daire seçenekleri sunarak 1+1’den 5+1’e kadar konut edinebilme imkanı sağlandığını belirtti.

Kampanya Modelleri ve Vade Seçenekleri

Kampanyada üç farklı model sunulmakta. Birinci modelde aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade imkanı bulunurken, ikinci modelde ilk 12 ayda taksit ödemelerinin Emlak Konut tarafından karşılandığı bildirildi. Üçüncü modelde ise 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Başvurular, 23 Mart 2025 tarihine kadar açık satış yöntemiyle yapılacak. Yılmaz, "Kampanya kapsamında yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunuldu," diyerek kampanyanın geniş katılım beklediğini ifade etti.

Finansman ve Ödeme Koşulları

Kampanyanın finansmanı ile ilgili bilgi veren Yılmaz, ilk iki modelde sürecin Emlak Konut borçlandırmasıyla yürütüleceğini, dolayısıyla vade farklarının düşük tutulabildiğini belirtti. Üçüncü modelde Emlak Katılım Bankası üzerinden leasing yöntemiyle borçlandırma yapılacak. Bu yöntemde oranların 1,89 seviyesinde, piyasa koşullarının oldukça altında olduğu vurgulandı.

Konut Fiyatları ve Taksit Seçenekleri

Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunun altını çizen Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla, ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 lira taksitle 6 milyon liralık daire satın alınabiliyor," dedi. Ayrıca, azalan taksit modeli ile ilgili bilgiler de verdi.

Projeler ve Teslim Tarihleri

Başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı. Yılmaz, İstanbul'daki projelerle birlikte hem Avrupa hem de Anadolu yakasında çok sayıda alternatif bulunduğunu belirtti. Bu yıl teslim edilecek projelerin yanı sıra, 3 yıl içinde teslim edilecek projeler de mevcut. Ayrıca, faiz indirimlerinin kampanyaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

Detaylı Bilgi ve İletişim

Yılmaz, "Daha fazla bilgi için Çağrı merkezlerinden ulaşılabilir," diyerek vatandaşların projelerle ilgili detayları öğrenebileceğini aktardı. Emlak Konut’un önümüzdeki süreçte yeni kampanyalar hazırlamayı planladığı da ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'nda Sağlıkta Başarı Vurgusu
2
Sakarya'da Durdurulan Tırda 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Ge geçirildi
3
MHP'li Sadir Durmaz: Türkiye Yüzyılı Terörsüz Bir Geleceği Müjdeleyecek
4
Azerbaycan'da Asya Parlamenter Asamblesi 15. Genel Kurulu Gerçekleşti
5
Osmaniye'de Yonca Sitesi Yıkımı Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi
6
Samsun'da Kar Yağışı Heyelana Neden Oldu
7
Edremit'te Otobüs Bileti Satış Ofisinde Hırsızlık Anı Kamerada

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!