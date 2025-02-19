Emlak Konut’tan Orta Gelir Grubuna Özel Konut Kampanyası Detayları Açıklandı

Emlak Konut’tan Orta Gelir Grubuna Yeni Kampanya

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, orta gelir grubuna yönelik hazırlanan konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında vatandaşa farklı daire seçenekleri sunarak 1+1’den 5+1’e kadar konut edinebilme imkanı sağlandığını belirtti.

Kampanya Modelleri ve Vade Seçenekleri

Kampanyada üç farklı model sunulmakta. Birinci modelde aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade imkanı bulunurken, ikinci modelde ilk 12 ayda taksit ödemelerinin Emlak Konut tarafından karşılandığı bildirildi. Üçüncü modelde ise 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Başvurular, 23 Mart 2025 tarihine kadar açık satış yöntemiyle yapılacak. Yılmaz, "Kampanya kapsamında yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunuldu," diyerek kampanyanın geniş katılım beklediğini ifade etti.

Finansman ve Ödeme Koşulları

Kampanyanın finansmanı ile ilgili bilgi veren Yılmaz, ilk iki modelde sürecin Emlak Konut borçlandırmasıyla yürütüleceğini, dolayısıyla vade farklarının düşük tutulabildiğini belirtti. Üçüncü modelde Emlak Katılım Bankası üzerinden leasing yöntemiyle borçlandırma yapılacak. Bu yöntemde oranların 1,89 seviyesinde, piyasa koşullarının oldukça altında olduğu vurgulandı.

Konut Fiyatları ve Taksit Seçenekleri

Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunun altını çizen Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla, ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 lira taksitle 6 milyon liralık daire satın alınabiliyor," dedi. Ayrıca, azalan taksit modeli ile ilgili bilgiler de verdi.

Projeler ve Teslim Tarihleri

Başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı. Yılmaz, İstanbul'daki projelerle birlikte hem Avrupa hem de Anadolu yakasında çok sayıda alternatif bulunduğunu belirtti. Bu yıl teslim edilecek projelerin yanı sıra, 3 yıl içinde teslim edilecek projeler de mevcut. Ayrıca, faiz indirimlerinin kampanyaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

Detaylı Bilgi ve İletişim

Yılmaz, "Daha fazla bilgi için Çağrı merkezlerinden ulaşılabilir," diyerek vatandaşların projelerle ilgili detayları öğrenebileceğini aktardı. Emlak Konut’un önümüzdeki süreçte yeni kampanyalar hazırlamayı planladığı da ifade edildi.