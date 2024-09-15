Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı

Emlak sektöründe sahte ilanları önlemek için 'doğrulanmış ilan' uygulaması devreye girdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:42
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı

Emlakta Doğrulanmış İlan Uygulaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak sektöründe sahte ilanları engellemek için yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu kapsamda, artık doğrulanmış ilan uygulaması devreye alındı.

Düzenlemenin Amaçları

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni düzenlemenin çeşitli sorunları çözmeye yönelik olduğunu belirtti. "Sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ile piyasada fiyat istikrarının sağlanması hedeflenmektedir," dedi.

İlgililerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Ömer Bolat, düzenlemenin başta emlak sektörü ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlar olmak üzere tüm ilgili taraflarca dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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