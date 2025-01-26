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Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına iştirak etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:11
Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, fotoğraf sanatçılarının yıl içinde çektikleri etkileyici karelerle çeşitli kategorilerde değerlendirilecektir.

Bu etkinlik, görsel sanatların önemini vurgularken, aynı zamanda toplumda fotoğrafçılığın yaygınlaşmasına da katkı sağlamaktadır. Demirtaş'ının bu etkinlikteki yer alması, emniyet teşkilatının sanatsal faaliyetleri destekleme arzusunu göstermektedir.

Oylama süreci, sanatseverlerin ve kamuoyunun katılımına açık olacak. Bu sayede, çarpıcı karelerin seçimi için geniş bir perspektif sağlanmış olacak.

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