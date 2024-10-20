Emniyet ve Jandarma Araç Denetimlerini Sıkılaştırdı

Emniyet ve Jandarma Trafik Denetimlerindeki Artış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 10-17 Ekim tarihleri arasında toplamda 2 milyon 855 bin 748 aracı denetlediğini açıkladı. Bu denetimler, trafikteki güvenliği artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Denetim Sonuçları

Bakan Yerlikaya, yapılan denetimlerde 515 bin 232 araç ve sürücüye farklı sebeplerle işlem yapıldığını, bu süreçte dikkat çeken bazı ihlalleri vurguladı.

Hız İhlali: 137 bin 864 sürücü hız sınırını aşmış.

137 bin 864 sürücü hız sınırını aşmış. Periyodik Muayene Eksikliği: 29 bin 374 araç muayenesini yaptırmamış.

29 bin 374 araç muayenesini yaptırmamış. Emniyet Kemeri Kullanımı: 23 bin 624 sürücü emniyet kemeri takmamış.

23 bin 624 sürücü emniyet kemeri takmamış. Sürücü Belgesi Eksikliği: 19 bin 103 kişi ehliyetsiz araç kullanmış.

19 bin 103 kişi ehliyetsiz araç kullanmış. Sigorta Eksikliği: 10 bin 815 sürücü zorunlu mali sorumluluk sigortası bulundurmuyor.

Trafikte Güvenlik Önlemleri

Bakan Yerlikaya, trafik personelinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını kullanarak trafik ihlallerine karşı daha etkili bir denetim gerçekleştirdiğini ve kırmızı ışık, kavşak önceliği gibi kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. "Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," diyerek trafik kurallarına uymanın önemini vurguladı.